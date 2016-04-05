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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 207120722073207420752076>
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Автор брызгает слюной в бессильной злобе.
Уже много раз писал, сегодня такие "патриоты" - враги Украины.

Буткевич, як і багато, багато "порохоботів", в свій час попереджав - люди добрі, за кого ви голосуєте? Отямтесь! Вже були "кухарки" у владі, які призвели до катастрофічних втрат населення російської імперії в першій половині двадцятого століття.
І про равликів правда, бо тільки равлики і обрана ними влада, не вибачаються за свої помилкі і не роблять з них висновки.
Очевидно, що влада не готувалась до війни, про що пише Буткевич. Для адекватних (не равликів) це беззаперечний факт. І найбільше дратує, що зелені не можуть заспокоїтись в свої спробах побудувати абсолютну владу навіть під час війни.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:39

  ЛАД написав:Но если Вам действительно интересно, легко можно посмотреть, что я тогда писал.
Правда, сегодня все споры того времени представляют чисто исторический интерес. Всё это уже в достаточно далёком прошлом и что-то изменить, даже если у кого-то есть такое желание, всё равно не удастся.

А як подивитись?
По-моєму це було в темі "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?", але там тільки з 2019 року повідомлення. А як з архіву переглянути попередні роки?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:40

ЛАД есть ряд снимков для сравнения,

товарищ верь(с)

взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия рухнет, Путен сдохнет,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

(имена Героев Украины)


1818? нет... 2022
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:42

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Но если Вам действительно интересно, легко можно посмотреть, что я тогда писал.
Правда, сегодня все споры того времени представляют чисто исторический интерес. Всё это уже в достаточно далёком прошлом и что-то изменить, даже если у кого-то есть такое желание, всё равно не удастся.

А як подивитись?
По-моєму це було в темі "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?", але там тільки з 2019 року повідомлення. А як з архіву переглянути попередні роки?

В той ветке, по-моему, никогда не писал.
Активно обсуждалось, если не ошибаюсь, на политветке. Или ещё на какой-то специальной типа этой.
Все архивы можно посмотреть. Как, сейчас не скажу, давно смотрел, но помню, что проблем не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вполне допускаю, что главная цель в том, что у нас теперь всегда есть возможность сказать, что мы "сами узнали координаты "Москвы", а не США нам их дали


детские лепет

идет война кровавая...развед данные устаревают в течении 10-20 минут
(имено столько времени проходит при получении инфо от союзников, и там не только США)
также Канада, Британия, Австралия...в том числе частные компании (типа Maxar Technologies)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:46

  prodigy написав:ЛАД есть ряд снимков для сравнения,
.......

Видел эти снимки ещё вчера.
Вы знаете, что это за снимки, с каких спутников?
И я не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:49

ЛАД

ЕС согласился делиться с Украиной снимками
Европейский Союз заключил с Украиной соглашение, которое позволяет напрямую делиться секретной информацией. Об этом 23 марта сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои собственные источники. К такой информации, в частности, относятся спутниковые снимки.

Послы Евросоюза узнали об этом во вторник, 22 марта. Соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью его пролонгации в будущем. Официальная информация и подробности о ней пока отсутствуют.

Зачем Украине столько спутниковых снимков
Украина уже получает от своих западных партнеров большое количество спутниковых снимков. Какие именно это снимки и от кого поступают, не разглашается по понятным причинам. Они являются важной составляющей контроля за обстановкой во время российско-украинской войны.

Известно только, что большую часть изображений поставляют частные спутниковые операторы, такие как Maxar Technologies. Правда, их снимки не являются секретными, ими охотно пользуются различные новостные агентства. У Европейского Союза нет больших разведывательных сетей, но собственные спутники наблюдения у его членов есть.

Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:54

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вполне допускаю, что главная цель в том, что у нас теперь всегда есть возможность сказать, что мы "сами узнали координаты "Москвы", а не США нам их дали


детские лепет

идет война кровавая...развед данные устаревают в течении 10-20 минут
(имено столько времени проходит при получении инфо от союзников, и там не только США)
также Канада, Британия, Австралия...в том числе частные компании (типа Maxar Technologies)

Этот "детский лепет" позволил нам уничтожить "Москву". :)

Зважаючи на надвисоку просторову розрізненість (до 25 сантиметрів) та періодичність у 2-3 години – це найкращий варіант для України. Особливо, якщо Україна дійсно матиме доступ у критичних моментах до 21 супутника цієї компанії.

Ссылку уже давали - https://tech.liga.net/ua/ukraine/article/pritula-kupil-sputnik-dlya-ukrainy-na-donaty-chto-eto-dast-vsu
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:04

  ЛАД написав:
  prodigy написав:ЛАД есть ряд снимков для сравнения,
.......

Видел эти снимки ещё вчера.
Вы знаете, что это за снимки, с каких спутников?
И я не знаю.


главная проблема Ваша- у вас сильное недоверие к украинским источникам (замечено давно и практически постоянно)

зато порыться на рос.помойках тип фонтанка и росбалт и закинуть говнеца сюда (как альтернативный взгляд на ситуацию)-это хлебом не корми

вам самому кажется, что в этом нет греха(с),
это равносильно как ходить днем в церковь а вечером на шабаш сатанистов
(т.с. альтернативный взгляд на ситуацию)

не вижу смысла вас исправлять,
если даже прилеты регулярные на вас мало повлияли

у меня в реальной жизни полно "соседей" , которые постоянно чем то недовольны

-американцы стравили два славянских народа(с)
при этом они абсолютно не берут во внимание, что именно сосед стал бомбить мирные города и аэродромы в феврале, а не американцы

-перестали платить зарплату по основному месту работы Тер-оборонцам...так ведь война и работовладелец не тянет такие ништяки (сосед работал нач.смены ЗП 30к+ премии, подписался в ТО за 13к и теперь с 1 июля 30к уже не платят)
сидеть дома, спать дома с женой и 4 месяца получать 43к??? так где тут война
и таких недовольных вагон (не сегодня хватит)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:06

На Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.
prodigy
 
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