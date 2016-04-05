Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:49

ЛАД



ЕС согласился делиться с Украиной снимками

Европейский Союз заключил с Украиной соглашение, которое позволяет напрямую делиться секретной информацией. Об этом 23 марта сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои собственные источники. К такой информации, в частности, относятся спутниковые снимки.



Послы Евросоюза узнали об этом во вторник, 22 марта. Соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью его пролонгации в будущем. Официальная информация и подробности о ней пока отсутствуют.



Зачем Украине столько спутниковых снимков

Украина уже получает от своих западных партнеров большое количество спутниковых снимков. Какие именно это снимки и от кого поступают, не разглашается по понятным причинам. Они являются важной составляющей контроля за обстановкой во время российско-украинской войны.



Известно только, что большую часть изображений поставляют частные спутниковые операторы, такие как Maxar Technologies. Правда, их снимки не являются секретными, ими охотно пользуются различные новостные агентства. У Европейского Союза нет больших разведывательных сетей, но собственные спутники наблюдения у его членов есть.



Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени .