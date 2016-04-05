ЛАД написав:Автор брызгает слюной в бессильной злобе. Уже много раз писал, сегодня такие "патриоты" - враги Украины.
Буткевич, як і багато, багато "порохоботів", в свій час попереджав - люди добрі, за кого ви голосуєте? Отямтесь! Вже були "кухарки" у владі, які призвели до катастрофічних втрат населення російської імперії в першій половині двадцятого століття. І про равликів правда, бо тільки равлики і обрана ними влада, не вибачаються за свої помилкі і не роблять з них висновки. Очевидно, що влада не готувалась до війни, про що пише Буткевич. Для адекватних (не равликів) це беззаперечний факт. І найбільше дратує, що зелені не можуть заспокоїтись в свої спробах побудувати абсолютну владу навіть під час війни.
ЛАД написав:Но если Вам действительно интересно, легко можно посмотреть, что я тогда писал. Правда, сегодня все споры того времени представляют чисто исторический интерес. Всё это уже в достаточно далёком прошлом и что-то изменить, даже если у кого-то есть такое желание, всё равно не удастся.
А як подивитись? По-моєму це було в темі "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?", але там тільки з 2019 року повідомлення. А як з архіву переглянути попередні роки?
ЛАД написав:Но если Вам действительно интересно, легко можно посмотреть, что я тогда писал. Правда, сегодня все споры того времени представляют чисто исторический интерес. Всё это уже в достаточно далёком прошлом и что-то изменить, даже если у кого-то есть такое желание, всё равно не удастся.
А як подивитись? По-моєму це було в темі "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?", але там тільки з 2019 року повідомлення. А як з архіву переглянути попередні роки?
В той ветке, по-моему, никогда не писал. Активно обсуждалось, если не ошибаюсь, на политветке. Или ещё на какой-то специальной типа этой. Все архивы можно посмотреть. Как, сейчас не скажу, давно смотрел, но помню, что проблем не было.
ЛАД написав:Вполне допускаю, что главная цель в том, что у нас теперь всегда есть возможность сказать, что мы "сами узнали координаты "Москвы", а не США нам их дали
детские лепет
идет война кровавая...развед данные устаревают в течении 10-20 минут (имено столько времени проходит при получении инфо от союзников, и там не только США) также Канада, Британия, Австралия...в том числе частные компании (типа Maxar Technologies)
ЕС согласился делиться с Украиной снимками Европейский Союз заключил с Украиной соглашение, которое позволяет напрямую делиться секретной информацией. Об этом 23 марта сообщило новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свои собственные источники. К такой информации, в частности, относятся спутниковые снимки.
Послы Евросоюза узнали об этом во вторник, 22 марта. Соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью его пролонгации в будущем. Официальная информация и подробности о ней пока отсутствуют.
Зачем Украине столько спутниковых снимков Украина уже получает от своих западных партнеров большое количество спутниковых снимков. Какие именно это снимки и от кого поступают, не разглашается по понятным причинам. Они являются важной составляющей контроля за обстановкой во время российско-украинской войны.
Известно только, что большую часть изображений поставляют частные спутниковые операторы, такие как Maxar Technologies. Правда, их снимки не являются секретными, ими охотно пользуются различные новостные агентства. У Европейского Союза нет больших разведывательных сетей, но собственные спутники наблюдения у его членов есть.
Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени.
ЛАД написав:Вполне допускаю, что главная цель в том, что у нас теперь всегда есть возможность сказать, что мы "сами узнали координаты "Москвы", а не США нам их дали
детские лепет
идет война кровавая...развед данные устаревают в течении 10-20 минут (имено столько времени проходит при получении инфо от союзников, и там не только США) также Канада, Британия, Австралия...в том числе частные компании (типа Maxar Technologies)
Этот "детский лепет" позволил нам уничтожить "Москву".
Зважаючи на надвисоку просторову розрізненість (до 25 сантиметрів) та періодичність у 2-3 години – це найкращий варіант для України. Особливо, якщо Україна дійсно матиме доступ у критичних моментах до 21 супутника цієї компанії.
prodigy написав:ЛАД есть ряд снимков для сравнения, .......
Видел эти снимки ещё вчера. Вы знаете, что это за снимки, с каких спутников? И я не знаю.
главная проблема Ваша- у вас сильное недоверие к украинским источникам (замечено давно и практически постоянно)
зато порыться на рос.помойках тип фонтанка и росбалт и закинуть говнеца сюда (как альтернативный взгляд на ситуацию)-это хлебом не корми
вам самому кажется, что в этом нет греха(с), это равносильно как ходить днем в церковь а вечером на шабаш сатанистов (т.с. альтернативный взгляд на ситуацию)
не вижу смысла вас исправлять, если даже прилеты регулярные на вас мало повлияли
у меня в реальной жизни полно "соседей" , которые постоянно чем то недовольны
-американцы стравили два славянских народа(с) при этом они абсолютно не берут во внимание, что именно сосед стал бомбить мирные города и аэродромы в феврале, а не американцы
-перестали платить зарплату по основному месту работы Тер-оборонцам...так ведь война и работовладелец не тянет такие ништяки (сосед работал нач.смены ЗП 30к+ премии, подписался в ТО за 13к и теперь с 1 июля 30к уже не платят) сидеть дома, спать дома с женой и 4 месяца получать 43к??? так где тут война и таких недовольных вагон (не сегодня хватит)