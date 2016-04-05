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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20722073207420752076>
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:13

У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войне.
4. Др. варианты????
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 сер, 2022 13:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:15

prodigy
Очень много слов с далеко идущими выводами на вполне конкретное замечание: "Вы знаете, что это за снимки, с каких спутников?"
Насчёт "устаревания в течение 10-20 минут" расскажете, что я лично запустил вчера "Искандер" по общежитию? :twisted:
Не хочется писать грубости, подумайте над своим злоязычием сами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:15

  Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл. - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны.
Др. варианты????


никакой встречи не будет...
у Єрдогана выборы на носу,
ему встреча нужна больше всего :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:17

Зустріч Зеленського з Путіним: Ердоган зробив заяву

https://gazeta.ua/articles/politics/_zu ... vu/1106941
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Російські окупанти закрили можливість українцям виїжджати з материкової частини України до Криму через вибухи, які були на півострові.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо мешканцям (окупованих територій - УНІАН), що вони можуть виїжджати через Крим, але вже як два дні це сполучення закрито через вибухи, які там відбулися. Слід зазначити те, що фільтрація в Криму значно збільшилась і вже не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ", - сказав він.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 19 сер, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:20

  Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны.
4. Др. варианты????

3-ий вариант, думаю, у нас прошёл бы.
Но, вообще, не верю в реальную возможность сегодня о чём-то договориться. И в реальность такой встречи сегодня тоже не очень верю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:21

У керівній коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік – 2". Кулеба сказав, що це "нагадує наркоманію
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/u-pra ... 22254.html

Думаю немцы так и сделают, если зима будет холодной. Им по барабану война, у них в первую очередь защита своих интересов
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 сер, 2022 13:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:22

  Игорь Алексеевич написав:Зустріч Зеленського з Путіним: Ердоган зробив заяву

https://gazeta.ua/articles/politics/_zu ... vu/1106941


запропонував українському колезі Володимиру Зеленському організувати його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Эрдоган сделал пас...мяч на поле Зеленского
дипломатический этикет предполагает -время на обдумывание (хотя можно сразу послать в направлении русского корабля)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:23

del
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 сер, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:25

ЛАД удалил уже :lol:
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