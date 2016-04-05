У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского? 1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах. 2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим. 3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войне. 4. Др. варианты????
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 сер, 2022 13:18, всього редагувалось 2 разів.
prodigy Очень много слов с далеко идущими выводами на вполне конкретное замечание: "Вы знаете, что это за снимки, с каких спутников?" Насчёт "устаревания в течение 10-20 минут" расскажете, что я лично запустил вчера "Искандер" по общежитию? Не хочется писать грубости, подумайте над своим злоязычием сами.
Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского? 1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах. 2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл. - мы не захотим. 3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны. Др. варианты????
никакой встречи не будет... у Єрдогана выборы на носу, ему встреча нужна больше всего
Російські окупанти закрили можливість українцям виїжджати з материкової частини України до Криму через вибухи, які були на півострові.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"Ми говоримо мешканцям (окупованих територій - УНІАН), що вони можуть виїжджати через Крим, але вже як два дні це сполучення закрито через вибухи, які там відбулися. Слід зазначити те, що фільтрація в Криму значно збільшилась і вже не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ", - сказав він.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 19 сер, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского? 1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах. 2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим. 3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны. 4. Др. варианты????
3-ий вариант, думаю, у нас прошёл бы. Но, вообще, не верю в реальную возможность сегодня о чём-то договориться. И в реальность такой встречи сегодня тоже не очень верю.