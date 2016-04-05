Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского? 1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах. 2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим. 3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны. 4. Др. варианты????
3-ий вариант, думаю, у нас прошёл бы. Но, вообще, не верю в реальную возможность сегодня о чём-то договориться. И в реальность такой встречи сегодня тоже не очень верю.
Я тоже не верю сегодня в переговоры, но и на поле битвы не решится уже вопрос. Война тогда на десятилетия. Будут активные действия и будут пассивные. Вечно нам помогать не будет и Европа, в какой то день она запустит свой план по спасению экономики и начнёт ослаблять санкции и покупать у раши энергоресурсы.
Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского? 1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах. 2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим. 3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войне. 4. Др. варианты????
4. Решает не Зеленский. Изначально от этой встречи нельзя было чего-то особенного ожидать. Какие-то договоренности по мелочам между Турцией и Украиной прошли. Эрдоган прощупал почву по заявке из Кремля, формально отрабатывая уже полученные от пу плюшки. Все!
prodigy написав:Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени.
А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"? "площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити? Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.
Игорь Алексеевич написав:....... Я тоже не верю сегодня в переговоры, но и на поле битвы не решится уже вопрос. Война тогда на десятилетия. Будут активные действия и будут пассивные. Вечно нам помогать не будет и Европа, в какой то день она запустит свой план по спасению экономики и начнёт ослаблять санкции и покупать у раши энергоресурсы.
Противоречие. "на десятилетия" и "Вечно нам помогать не будет и Европа". Если Европа и США помогать перестанут, то... Надеюсь, что нам всё же дадут достаточно оружия для освобождения хотя бы юга и Харьковской области.
prodigy написав:Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени.
А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"? "площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити? Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.
Есть программное обеспечение для обработки снимков, есть ИИ. Карты в гугл мапс тоже не вручную клеили из кусочков. Снимки буду скорее всего с конкретных участков, чтоб следить за динамикой на линии фронта и прилегающих областях или какими-то объектами, например аэродромы, бухты с кораблями и т.п. 100% полей и лесов Украины никто снимать не будет
Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского? 1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах. 2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл. - мы не захотим. 3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны. Др. варианты????
никакой встречи не будет... у Єрдогана выборы на носу, ему встреча нужна больше всего
andrijk777 написав:А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"? "площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити? Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.
Тут питання не в обробці тисяч знімків. Питання більше в отриманні конкретних 10-20 знімків для конкретного оператора в конкретний час.
Игорь Алексеевич написав:Война тогда на десятилетия.
Та кажіть вже прямо, що треба здатись і віддати все що попросять. А то ходите колами.
На скільки вистачило СССР (всієї його тодішньої потужності з 270? млн населенням, зажатим під залізну завісу) у війні проти Афганістану, якому США допомогали зброєю і розвідданими? Але з такими переляканими, які у нас тут на форумі "усталі ат вайни" звичайно перемоги досягти важко.
Треба , Олексійовичу, просто пєрєстать мочити білизну. Від вас не так багато вимагають. Хоч не шкодьте.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 сер, 2022 13:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"Вечно нам помогать не будет и Европа". Если Европа и США помогать перестанут, то...
Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку повномасштабної війни не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військової допомоги, пише видання Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, які будуть офіційно опубліковані 18 серпня. Це означає, що військова допомога Україні може скоротитися саме в той момент, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ, йдеться у статті. Крістоф Требеш зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні. Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів, тоді як загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною. Видання також нагадує, що минулого тижня союзники на конференції в Копенгагені зобов’язалися надати Україні військову допомогу на 1,5 млрд євро. Требеш заявив, що ця сума «мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях». https://zaxid.net/news/
А от внутрішні розклади США сприяють наданні допомоги України саме в жовтні: