RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2073207420752076>
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:27

Schmit
 
Повідомлень: 3189
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:28

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны.
4. Др. варианты????

3-ий вариант, думаю, у нас прошёл бы.
Но, вообще, не верю в реальную возможность сегодня о чём-то договориться. И в реальность такой встречи сегодня тоже не очень верю.


Я тоже не верю сегодня в переговоры, но и на поле битвы не решится уже вопрос. Война тогда на десятилетия. Будут активные действия и будут пассивные.
Вечно нам помогать не будет и Европа, в какой то день она запустит свой план по спасению экономики и начнёт ослаблять санкции и покупать у раши энергоресурсы. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5635
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:34

  Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войне.
4. Др. варианты????

4. Решает не Зеленский.
Изначально от этой встречи нельзя было чего-то особенного ожидать.
Какие-то договоренности по мелочам между Турцией и Украиной прошли.
Эрдоган прощупал почву по заявке из Кремля, формально отрабатывая уже полученные от пу плюшки.
Все!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11408
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 3395 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:38

  prodigy написав:Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени.

А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"?
"площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити?
Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:44

  Игорь Алексеевич написав:.......
Я тоже не верю сегодня в переговоры, но и на поле битвы не решится уже вопрос. Война тогда на десятилетия. Будут активные действия и будут пассивные.
Вечно нам помогать не будет и Европа, в какой то день она запустит свой план по спасению экономики и начнёт ослаблять санкции и покупать у раши энергоресурсы. :shock:

Противоречие.
"на десятилетия" и "Вечно нам помогать не будет и Европа".
Если Европа и США помогать перестанут, то...
Надеюсь, что нам всё же дадут достаточно оружия для освобождения хотя бы юга и Харьковской области.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22977
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:46

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:Кажется, что Украина снабжена снимками в полной мере, но это не так. Для страны, площадь которой превышает 600 тысяч квадратных километров, даже тысячи снимков в день — только выяснение военной ситуации раз в несколько часов. А современная высокоманевренная война в идеале требует отслеживания противника в реальном времени.

А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"?
"площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити?
Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.

Есть программное обеспечение для обработки снимков, есть ИИ. Карты в гугл мапс тоже не вручную клеили из кусочков. Снимки буду скорее всего с конкретных участков, чтоб следить за динамикой на линии фронта и прилегающих областях или какими-то объектами, например аэродромы, бухты с кораблями и т.п. 100% полей и лесов Украины никто снимать не будет
whois2010
 
Повідомлень: 79
З нами з: 15.11.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:46

  prodigy написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл. - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны.
Др. варианты????


никакой встречи не будет...
у Єрдогана выборы на носу,
ему встреча нужна больше всего :mrgreen:

На яком носу?? Вибори в червні 2023 року.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"?
"площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити?
Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.

Тут питання не в обробці тисяч знімків. Питання більше в отриманні конкретних 10-20 знімків для конкретного оператора в конкретний час.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 349
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Война тогда на десятилетия.

Та кажіть вже прямо, що треба здатись і віддати все що попросять. А то ходите колами.

На скільки вистачило СССР (всієї його тодішньої потужності з 270? млн населенням, зажатим під залізну завісу) у війні проти Афганістану, якому США допомогали зброєю і розвідданими?
Але з такими переляканими, які у нас тут на форумі "усталі ат вайни" звичайно перемоги досягти важко.

Треба , Олексійовичу, просто пєрєстать мочити білизну. Від вас не так багато вимагають. Хоч не шкодьте.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 сер, 2022 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7968
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"Вечно нам помогать не будет и Европа".
Если Европа и США помогать перестанут, то...

Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку повномасштабної війни не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військової допомоги, пише видання Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, які будуть офіційно опубліковані 18 серпня. Це означає, що військова допомога Україні може скоротитися саме в той момент, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ, йдеться у статті.
Крістоф Требеш зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.
Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів, тоді як загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною.
Видання також нагадує, що минулого тижня союзники на конференції в Копенгагені зобов’язалися надати Україні військову допомогу на 1,5 млрд євро. Требеш заявив, що ця сума «мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях».
https://zaxid.net/news/

А от внутрішні розклади США сприяють наданні допомоги України саме в жовтні:
Українська ціна американської допомоги. Перемога Києва над московією потрібна Демпартії США не раніше жовтня? https://galychyna.if.ua/analytic/ukrayi ... -zhovtnya/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5254
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2073207420752076>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969, whois2010 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100863
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461820
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (435)
19.08.2022 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.