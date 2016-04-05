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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2074207520762077>
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:57

Ой+ чергова "теорія змов", щоб максимально все спростити.
Не буде ніякого прориву в вересні і фантастичної перемоги. Буде поступове, повільне і обережне нарощування. Ця війна на роки.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:57

  whois2010 написав:Есть программное обеспечение для обработки снимков, есть ИИ. Карты в гугл мапс тоже не вручную клеили из кусочков. Снимки буду скорее всего с конкретных участков, чтоб следить за динамикой на линии фронта и прилегающих областях или какими-то объектами, например аэродромы, бухты с кораблями и т.п. 100% полей и лесов Украины никто снимать не будет

"есть ИИ" це ви так думаєте, чи знаєте? Підозрюю що думаєте.
Гугм мапс - це сотні мільйонів доларів, а не гривень.
І взагалі цим мала займатись держава, а не Притула. Але ж держава займалась діджиталізацією. :D :D :D
Програма Дія дає набагато більші рейтинги ніж якісь там супутники.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:01

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:Война тогда на десятилетия.

Та кажіть вже прямо, що треба здатись і віддати все що попросять. А то ходите колами.

На скільки вистачило СССР (всієї його тодішньої потужності з 270? млн населенням, зажатим під залізну завісу) у війні проти Афганістану, якому США допомогали зброєю і розвідданими?
Але з такими переляканими, які у нас тут на форумі "усталі ат вайни" звичайно перемоги досягти важко.

Треба , Олексійовичу, просто пєрєстать мочити білизну. Від вас не так багато вимагають. Хоч не шкодьте.

Сейчас либо Украина, либо расея.
Если остановиться, орки будут тупо нонстоп кошмарить обстрелами по всей линии разграничения, чтобы вымотать и деморализовать. А в какой-то момент поднакопятся и попытаются отгрызть очередной кусок.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:03

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Есть программное обеспечение для обработки снимков, есть ИИ. Карты в гугл мапс тоже не вручную клеили из кусочков. Снимки буду скорее всего с конкретных участков, чтоб следить за динамикой на линии фронта и прилегающих областях или какими-то объектами, например аэродромы, бухты с кораблями и т.п. 100% полей и лесов Украины никто снимать не будет

"есть ИИ" це ви так думаєте, чи знаєте? Підозрюю що думаєте.
Гугм мапс - це сотні мільйонів доларів, а не гривень.
І взагалі цим мала займатись держава, а не Притула. Але ж держава займалась діджиталізацією. :D :D :D
Програма Дія дає набагато більші рейтинги ніж якісь там супутники.

У Притулы есть фейсбук. Можете там ему задать вопрос, нахолеры эти снимки и кто будет их разбирать
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:13

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Есть программное обеспечение для обработки снимков, есть ИИ. Карты в гугл мапс тоже не вручную клеили из кусочков. Снимки буду скорее всего с конкретных участков, чтоб следить за динамикой на линии фронта и прилегающих областях или какими-то объектами, например аэродромы, бухты с кораблями и т.п. 100% полей и лесов Украины никто снимать не будет

"есть ИИ" це ви так думаєте, чи знаєте? Підозрюю що думаєте.
Гугм мапс - це сотні мільйонів доларів, а не гривень.
І взагалі цим мала займатись держава, а не Притула. Але ж держава займалась діджиталізацією. :D :D :D
Програма Дія дає набагато більші рейтинги ніж якісь там супутники.

Читаю иногда посты и плакать хочется.
Ну Вы же ровным счётом ничего не знаете ни об этом спутнике, ни о том, зачем это нужно. Но уверено выносите суждение.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:17

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"?
"площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити?
Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.

Тут питання не в обробці тисяч знімків. Питання більше в отриманні конкретних 10-20 знімків для конкретного оператора в конкретний час.

Ну так.
Потрібні якісь сховища даних, хороший зв'язок, якийсь центр обробки з "професійними обробщиками" і т.д.
Тобто кинути 600 лямів це тільки половина справи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:22

Думав що взяли супутник просто в оренду,але пишуть що таки повністю викупили
https://tech.liga.net/ua/ukraine/novost ... a-k-dannym
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:24

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А "оператори" є для обробки цих тисяч фото "в реальном времени"?
"площадь 600 тысяч квадратных километров" - машина може зробити сотні тисяч знімків, але як їх обробити?
Я щось слабо уявляю як ці всі тисячі фото обробляються в реальному часі.

Тут питання не в обробці тисяч знімків. Питання більше в отриманні конкретних 10-20 знімків для конкретного оператора в конкретний час.

Ну так.
Потрібні якісь сховища даних, хороший зв'язок, якийсь центр обробки з "професійними обробщиками" і т.д.
Тобто кинути 600 лямів це тільки половина справи.

Например, оператор из Украины получит удаленный доступ к серверу владельца спутников, все снимки будут храниться там. Плюс у владельца спутников есть софт для обработки изображений.
п.с. вы лично сколько пожертвовали в фонд Притулы, что так не довольны результатом?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:32

  whois2010 написав:Например, оператор из Украины получит удаленный доступ к серверу владельца спутников, все снимки будут храниться там. Плюс у владельца спутников есть софт для обработки изображений.
п.с. вы лично сколько пожертвовали в фонд Притулы, что так не довольны результатом?

Вже розумні люди вище написали(і я звичайно згідний) що "все снимки" "храниться" не можуть, тому що це гігантські об'єми даних. Тому так як ви написали схема працювати не може.
Де я писав що я "не довольны результатом"?
Притулю я задоволений на 200%, владою(теперішньою) - ні.
Скільки я пожертвував в фонд Притули? - нуль.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 19 сер, 2022 14:40, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:33

  hume написав:Кто нибудь может объяснить ситуацию со спутником от притулы? Что это за спутник за 600 лямов? Где он? Он реальный или виртуальный? В общем я так толком и не понял на что ушло 600 лямов, прочитал на патриотических сайтах,что это ну ооочень круто


вы невнимательно слушаете, видео посмотрите, он же сказал что отдал Полякову - этого достаточно для кто знаком с фамилией :mrgreen:

для остальных - фоточки
cohan
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