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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2074207520762077
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:36

  гуляйполе написав:Думав що взяли супутник просто в оренду,але пишуть що таки повністю викупили
https://tech.liga.net/ua/ukraine/novost ... a-k-dannym


выкупили полностью, только
как бы это сказать
спутники на орбите не вечно, там кратко об этом написано (наш навсегда до конца срока службы)
поэтому да, как бы в аренду до конца срока
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:37

  andrijk777 написав: Ну так.
Потрібні якісь сховища даних, хороший зв'язок, якийсь центр обробки з "професійними обробщиками" і т.д.
Тобто кинути 600 лямів це тільки половина справи.

Обробка теж входить до 600 лямів, це не наша справа. Ми одержуємо готові зображення.
Але ні "реального часу", ні навіть 20-30 хвилин, не буде.
Доба в кращому випадку, тобто ті ж склади, бази, КП, скупчення військ тощо.
"Повні дані" - це дані з усіх їх супутників, зібрані над актуальними регіонами України. Один супутник - це порівняно вузька смужка.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:43

  andrijk777 написав:Вже розумні люди вище написали(і я звичайно згідний) що "все снимки" "храниться" не можуть, тому що це гігантські об'єми даних. Тому так як ви написали схема працювати не може.
Де я писав що я "не довольны результатом"?
Притулю я задоволений на 200%, владою(теперішньою) - ні.

Судя по вашим постам, хамите вы довольно бодро, а соображаете наоборот - туго.
Разжую вам: хранится массивы данных будут на серверах компании-владельца спутника до обработки и вычленения необходимых фрагментов.
Всю цепочку событий и ноу-хау вам сообщать не будут, смиритесь.
  andrijk777 написав:Скільки пожертвував в фонд Притули? - нуль.

В таком случае, вам лучше жевать, чем говорить.
Не утруждайте себя ответом пожалуйста
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:43

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Ну так.
Потрібні якісь сховища даних, хороший зв'язок, якийсь центр обробки з "професійними обробщиками" і т.д.
Тобто кинути 600 лямів це тільки половина справи.

Обробка теж входить до 600 лямів, це не наша справа. Ми одержуємо готові зображення.
Але ні "реального часу", ні навіть 20-30 хвилин, не буде.
Доба в кращому випадку, тобто ті ж склади, бази, КП, скупчення військ тощо.
"Повні дані" - це дані з усіх їх супутників, зібрані над актуальними регіонами України. Один супутник - це порівняно вузька смужка.

Ок. А як "вони" знають які дані(території) зберігати(і скільки часу зберігати), а які ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:45

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:Вже розумні люди вище написали(і я звичайно згідний) що "все снимки" "храниться" не можуть, тому що це гігантські об'єми даних. Тому так як ви написали схема працювати не може.
Де я писав що я "не довольны результатом"?
Притулю я задоволений на 200%, владою(теперішньою) - ні.

Судя по вашим постам, хамите вы довольно бодро, а соображаете наоборот - туго.
Разжую вам: хранится массивы данных будут на серверах компании-владельца спутника до обработки и вычленения необходимых фрагментов.
Всю цепочку событий и ноу-хау вам сообщать не будут, смиритесь.
  andrijk777 написав:Скільки пожертвував в фонд Притули? - нуль.

В таком случае, вам лучше жевать, чем говорить.
Не утруждайте себя ответом пожалуйста

Ви в цьому питанні - нуль.
Що мені робити - не ваша справа.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:50

andrijk777
Я не маю доступу до подробиць цього контракту.
Те, що я написав вище - чув від спеціалістів (теж не знайомих з цими подробицями).
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ок. А як "вони" знають які дані(території) зберігати(і скільки часу зберігати), а які ні?

Фотографії всієї поверхні землі в нестисненому вигляді при такому розширенні - це 17 терабайт.
По факту супутники фотографують тільки середню смугу, тобто десь 5-7 терабайт, якщо стиснути хоча б тричі - то 2-3 терабайта.
При обльоті кожні 3 години маємо 24 терабайти на добу. Впевнений що в компанії є в більший.
Таким чином невеличкий ЦОД з рейдом в 5-6 петабайт може зберігати всі фотки за 3 місяці.
Ви робите проблему з нічого...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:11

Деякі подробиці:
https://www.iceye.com/press/press-relea ... stellation
Helsinki, FINLAND – August 18, 2022 – ICEYE, the global leader in persistent monitoring with radar satellite imaging, has signed a contract with the Serhiy Prytula Charity Foundation which will provide the Government of Ukraine with ICEYE’s Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite imaging capabilities.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:13

  Starikan написав:Деякі подробиці:
https://www.iceye.com/press/press-relea ... stellation
Helsinki, FINLAND – August 18, 2022 – ICEYE, the global leader in persistent monitoring with radar satellite imaging, has signed a contract with the Serhiy Prytula Charity Foundation which will provide the Government of Ukraine with ICEYE’s Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite imaging capabilities.

Фото присто шикарне! Афігенний тролінг русні...
sashaqbl
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  #<1 ... 2074207520762077
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