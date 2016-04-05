andrijk777 написав: Ну так. Потрібні якісь сховища даних, хороший зв'язок, якийсь центр обробки з "професійними обробщиками" і т.д. Тобто кинути 600 лямів це тільки половина справи.
Обробка теж входить до 600 лямів, це не наша справа. Ми одержуємо готові зображення. Але ні "реального часу", ні навіть 20-30 хвилин, не буде. Доба в кращому випадку, тобто ті ж склади, бази, КП, скупчення військ тощо. "Повні дані" - це дані з усіх їх супутників, зібрані над актуальними регіонами України. Один супутник - це порівняно вузька смужка.
andrijk777 написав:Вже розумні люди вище написали(і я звичайно згідний) що "все снимки" "храниться" не можуть, тому що це гігантські об'єми даних. Тому так як ви написали схема працювати не може. Де я писав що я "не довольны результатом"? Притулю я задоволений на 200%, владою(теперішньою) - ні.
Судя по вашим постам, хамите вы довольно бодро, а соображаете наоборот - туго. Разжую вам: хранится массивы данных будут на серверах компании-владельца спутника до обработки и вычленения необходимых фрагментов. Всю цепочку событий и ноу-хау вам сообщать не будут, смиритесь.
andrijk777 написав:Скільки пожертвував в фонд Притули? - нуль.
В таком случае, вам лучше жевать, чем говорить. Не утруждайте себя ответом пожалуйста
andrijk777 написав: Ну так. Потрібні якісь сховища даних, хороший зв'язок, якийсь центр обробки з "професійними обробщиками" і т.д. Тобто кинути 600 лямів це тільки половина справи.
Обробка теж входить до 600 лямів, це не наша справа. Ми одержуємо готові зображення. Але ні "реального часу", ні навіть 20-30 хвилин, не буде. Доба в кращому випадку, тобто ті ж склади, бази, КП, скупчення військ тощо. "Повні дані" - це дані з усіх їх супутників, зібрані над актуальними регіонами України. Один супутник - це порівняно вузька смужка.
Ок. А як "вони" знають які дані(території) зберігати(і скільки часу зберігати), а які ні?
andrijk777 написав:Вже розумні люди вище написали(і я звичайно згідний) що "все снимки" "храниться" не можуть, тому що це гігантські об'єми даних. Тому так як ви написали схема працювати не може. Де я писав що я "не довольны результатом"? Притулю я задоволений на 200%, владою(теперішньою) - ні.
Судя по вашим постам, хамите вы довольно бодро, а соображаете наоборот - туго. Разжую вам: хранится массивы данных будут на серверах компании-владельца спутника до обработки и вычленения необходимых фрагментов. Всю цепочку событий и ноу-хау вам сообщать не будут, смиритесь.
andrijk777 написав:Скільки пожертвував в фонд Притули? - нуль.
В таком случае, вам лучше жевать, чем говорить. Не утруждайте себя ответом пожалуйста
Ви в цьому питанні - нуль. Що мені робити - не ваша справа.
andrijk777 написав:Ок. А як "вони" знають які дані(території) зберігати(і скільки часу зберігати), а які ні?
Фотографії всієї поверхні землі в нестисненому вигляді при такому розширенні - це 17 терабайт. По факту супутники фотографують тільки середню смугу, тобто десь 5-7 терабайт, якщо стиснути хоча б тричі - то 2-3 терабайта. При обльоті кожні 3 години маємо 24 терабайти на добу. Впевнений що в компанії є в більший. Таким чином невеличкий ЦОД з рейдом в 5-6 петабайт може зберігати всі фотки за 3 місяці. Ви робите проблему з нічого...
Helsinki, FINLAND – August 18, 2022 – ICEYE, the global leader in persistent monitoring with radar satellite imaging, has signed a contract with the Serhiy Prytula Charity Foundation which will provide the Government of Ukraine with ICEYE’s Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite imaging capabilities.
Helsinki, FINLAND – August 18, 2022 – ICEYE, the global leader in persistent monitoring with radar satellite imaging, has signed a contract with the Serhiy Prytula Charity Foundation which will provide the Government of Ukraine with ICEYE’s Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite imaging capabilities.