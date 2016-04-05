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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:03
Заявами про нібито бажання відновити переговори щодо миру Росія намагається відвернути увагу України та світової спільноти, щоб виграти час для підготовки до продовження реалізації загарбницької політики.
На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska.
"Велика угода про війну і мир неможлива, тому що Росія в цьому не зацікавлена. У Кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом. Також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає", – сказав він.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:05
antey1969 написав:
4. Решает не Зеленский.
Игорь Алексеевич написав:
У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войне.
4. Др. варианты????
Изначально от этой встречи нельзя было чего-то особенного ожидать.
Какие-то договоренности по мелочам между Турцией и Украиной прошли.
Эрдоган прощупал почву по заявке из Кремля, формально отрабатывая уже полученные от пу плюшки.
Все!
Опять внешнее управление ?
Я не понимаю предмета обсуждения.
Будет встреча, не будет встреча.
Что будут решать, не будет решать
Путин назначит встречу только при одном условии - капитуляция Украины. А обсуждать он намерен, как именно будет капитулировать Украина - снизу или раком
Всё !
Поэтому, никакой встречи не будет.
Как бы не старались это обсуждать полезные идиоты и засланные казачкИ
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:07
На Марсовому полі у Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України в пам'ять про бійців, які захищали незалежність держави. А останки радянських військових перенесуть в інше місце.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.
"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте, більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС проти українців на Галичині", — повідомила керівник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.
викопати і викинути на смітник рештки праху НКВСників...так само як вони зробили з прахом орлят на Личаківському кладовищі після окупації 1939му
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prodigy
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:07
Розповів усі деталі про «народний супутник»
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:23
prodigy написав:На Марсовому полі у Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України
в пам'ять про бійців, які захищали незалежність держави. А останки радянських військових перенесуть в інше місце.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.
"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте, більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС
проти українців на Галичині", — повідомила керівник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.
викопати і викинути на смітник рештки праху НКВСників...так само як вони зробили з прахом орлят на Личаківському кладовищі після окупації 1939му
Ну не треба ж брати приклад з них ...
Є цілком нормальні варіанти перепоховань . В деяких країнах взагалі все залишають як було - а на противагу роблять нове .
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Puente
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:23
"Мне сказали - всех в расход. И я выполнил приказ" Российский военный сделал сенсационное признание
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 18:29
Puente написав: prodigy написав:На Марсовому полі у Львові створять Меморіальний комплекс Героїв України
в пам'ять про бійців, які захищали незалежність держави. А останки радянських військових перенесуть в інше місце.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.
"Марсове поле є пам’яткою історії від 1972 року. Офіційно вважається, що тут поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте, більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС
проти українців на Галичині", — повідомила керівник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.
викопати і викинути на смітник рештки праху НКВСників...так само як вони зробили з прахом орлят на Личаківському кладовищі після окупації 1939му
Ну не треба ж брати приклад з них ...
Є цілком нормальні варіанти перепоховань . В деяких країнах взагалі все залишають як було - а на противагу роблять нове .
Коли я був на Личаківському кладовищі, то мене вразило те, що неподалік від входу, де поховані поважні горожани міста, серед них, обов"язково були поховані якісь радянські військові. Серед давніх могил
То дійсно, в деяких краінах залишают як було и роблять нове
А от в СРСР ховали своіх полковників серед давніх могил. Ніякої поваги до похоронених
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