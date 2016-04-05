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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2076207720782079
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:48

  AlexMotel написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны.
4. Др. варианты????

3-ий вариант, думаю, у нас прошёл бы.

+нато, інакше все з часом повториться.

Было бы очень неплохо, но, к сожалению, мягко говоря, маловероятно.
И НАТО нас пока не очень хочет. И Путин вряд ли согласится - по его болтовне это одна из основных причин "спецоперации".
Может быть, немного позже. Но тогда это уже будет зависеть только от НАТО.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, а где Доллярчик?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 22:07

  Puente написав:Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .

:shock:
У каждого свой стандарт.
1. Вони жодним чином не мають цілі грати чергове ЛГБТ.
2. Их слова - жодним чином не до Вас. Існує таке, як "реальність" - це Ваше Право до неї мати відношення.
3.У людей, что рискуют жизнью - иное восприятие. По большому счёту - реальное. У них нет цели украсть, нае...ть, а всё имеет конкретную и достойную цель прежде всего "выжить"
Для этого, что бы понимать - нужно самому пройти всё.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 22:18

Подробнее о спутнике Притулы - https://itc.ua/news/sputnik-iceye-tot-samyj-chto-kupil-fond-sergeya-prituly-dlya-vsu-ostanetsya-v-polnoj-sobstvennosti-ukrainy-do-kontsa-ekspluatatsii-tehnicheskie-detali-soglasheniya/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 22:45


Не вижу смысла даже читать.
Новости в стиле "прытула купил спутник" не читаю в принципе. А если такое лезет на глаза из каждого утюга - автоматически считаю это тщательно раскормленной уткой.
antey1969
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  #<1 ... 2076207720782079
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