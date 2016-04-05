AlexMotel написав:ЛАД написав:Игорь Алексеевич написав:У кого какие мысли по встречи путина и Зеленского?
1. Вывода всех войск из Украины и Крыма - думаю тупик в переговорах.
2. Вывод войск только из Запорожской и Херсонской обл., Донецк и Луганск за рашей на сег. день - мы не захотим.
3. По границе на начало войны - одни люди хотят, др. категорически против. Может привести к внутреннему вооруженному противостоянию - гражданской войны.
4. Др. варианты????
3-ий вариант, думаю, у нас прошёл бы.
+нато, інакше все з часом повториться.
Было бы очень неплохо, но, к сожалению, мягко говоря, маловероятно.
И НАТО нас пока не очень хочет. И Путин вряд ли согласится - по его болтовне это одна из основных причин "спецоперации".
Может быть, немного позже. Но тогда это уже будет зависеть только от НАТО.