відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників Так как 90% ФОПы и работают сами на себя (1 сотрудник), то отправить можно будет только руку, или ногу Так что даже тут вроде что-то хорошее придумали, но умудрились так испоганить 1м пунктом, что пользы будет около 0 от этого закона.
Наскільки я знаю, ФОПів в нас всього біля 1.4 млн. Одних бюджетників разів в 3 більше.
Бюджетники редко имеют отношение к "експортно орієнтованого бізнесу".
slonomag написав:Уточню, 90% тех у кого есть 200к грн чтобы положить залог за выезд - в основном ФОПы. У бюджетников 200к грн нет, их этот закон по большому счету вообще не касается. А у ФОПов деньги может и есть, да только выехать по этому закону они все равно не смогут.
slonomag написав:Уточню, 90% тех у кого есть 200к грн чтобы положить залог за выезд - в основном ФОПы. У бюджетников 200к грн нет, их этот закон по большому счету вообще не касается. А у ФОПов деньги может и есть, да только выехать по этому закону они все равно не смогут.
Може це такий загін в "Дія.Сіті"?
А чем поможет "Дія.Сіті"? Так то мне все равно, готов зарегаться где угодно если это даст надежду на выезд Но я сомневаюсь что регистрация в "Дія.Сіті" как-то повлияет на пункт "не более 10% сотрудников".
slonomag написав:Уточню, 90% тех у кого есть 200к грн чтобы положить залог за выезд - в основном ФОПы. У бюджетников 200к грн нет, их этот закон по большому счету вообще не касается. А у ФОПов деньги может и есть, да только выехать по этому закону они все равно не смогут.
Може це такий загін в "Дія.Сіті"?
А чем поможет "Дія.Сіті"? Так то мне все равно, готов зарегаться где угодно если это даст надежду на выезд Но я сомневаюсь что регистрация в "Дія.Сіті" как-то повлияет на пункт "не более 10% сотрудников".
Правильно було б випускати всіх бажаючих із затавою 200000 , на 15 днів(враховуючи черги на кордонах, бюрократію), але і з подальшим штрафом 10000 за день прострочки, із конфіскацією майна (в кнцевому підсумку). Тоді будуть виїжджати лище ті, хто повернеться, а не суркіси, хомутинніки, ями, вінники , кошові ...
Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.
Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.
Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.
Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода. ....... Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».