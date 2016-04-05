RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 20952096209720982099>
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:25

  Starikan написав:
  slonomag написав:
  maxprofit написав:Хто тут стогнав, що не випускають за кордон і не може заробити гроші без виізду ? Готуй 200 тис. грн. і - вперед !
https://news.finance.ua/ua/hlava-mincyf ... -za-kordon
відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників
Так как 90% ФОПы и работают сами на себя (1 сотрудник), то отправить можно будет только руку, или ногу :) Так что даже тут вроде что-то хорошее придумали, но умудрились так испоганить 1м пунктом, что пользы будет около 0 от этого закона.

Наскільки я знаю, ФОПів в нас всього біля 1.4 млн.
Одних бюджетників разів в 3 більше.

Бюджетники редко имеют отношение к "експортно орієнтованого бізнесу". :)
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 23004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:34

  slonomag написав:Уточню, 90% тех у кого есть 200к грн чтобы положить залог за выезд - в основном ФОПы. У бюджетников 200к грн нет, их этот закон по большому счету вообще не касается. А у ФОПов деньги может и есть, да только выехать по этому закону они все равно не смогут.


Може це такий загін в "Дія.Сіті"? :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 19:37

  fler написав:
  slonomag написав:Уточню, 90% тех у кого есть 200к грн чтобы положить залог за выезд - в основном ФОПы. У бюджетников 200к грн нет, их этот закон по большому счету вообще не касается. А у ФОПов деньги может и есть, да только выехать по этому закону они все равно не смогут.


Може це такий загін в "Дія.Сіті"? :roll:

А чем поможет "Дія.Сіті"? Так то мне все равно, готов зарегаться где угодно если это даст надежду на выезд :) Но я сомневаюсь что регистрация в "Дія.Сіті" как-то повлияет на пункт "не более 10% сотрудников".
slonomag
 
Повідомлень: 103
З нами з: 23.11.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:10

  slonomag написав:
  fler написав:
  slonomag написав:Уточню, 90% тех у кого есть 200к грн чтобы положить залог за выезд - в основном ФОПы. У бюджетников 200к грн нет, их этот закон по большому счету вообще не касается. А у ФОПов деньги может и есть, да только выехать по этому закону они все равно не смогут.


Може це такий загін в "Дія.Сіті"? :roll:

А чем поможет "Дія.Сіті"? Так то мне все равно, готов зарегаться где угодно если это даст надежду на выезд :) Но я сомневаюсь что регистрация в "Дія.Сіті" как-то повлияет на пункт "не более 10% сотрудников".


Хз, хз. Це питання до юристів айтішних компаній.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:29

  otg написав:Чисто теоретичний бред. Війни не можливо було уникнути при правлінні Путєна.

Неправда. Пересмотрите предвыборные ролики того же Зеленского. А он уж врать не станет.
juristkostya
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Правильно було б випускати всіх бажаючих із затавою 200000 , на 15 днів(враховуючи черги на кордонах, бюрократію), але і з подальшим штрафом 10000 за день прострочки, із конфіскацією майна (в кнцевому підсумку). Тоді будуть виїжджати лище ті, хто повернеться, а не суркіси, хомутинніки, ями, вінники , кошові ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1279 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:32

  otg написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Но я, вообще-то, в дополнение к посту yanyura о том, что патриотизм не определяется языком

Питання мови, на цій гілці, початково піднімалось як запобіжник нападу. Навіть в планах путлера не було нападу на україномовну ЗУ.
Безпидставний бред. Ще раз Путену треба вся Украина.

Після підриву Дугіна, уже зрозуміло, що не потрібна.

з.і.
дивіться два останні повних відео Соскіна за сьогодні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:44

  ЛАД написав:
  maxprofit написав:Хто тут стогнав, що не випускають за кордон і не може заробити гроші без виізду ? Готуй 200 тис. грн. і - вперед !

https://news.finance.ua/ua/hlava-mincyf ... -za-kordon

до 7 днів.

і то для підрпиємств, де середня з.п. більше 20К грн., аірмакс на своїй прачечній підпадає
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 2543 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:52

Возможный вариант будущего. :)
Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.

Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.

Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.

Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода.
.......
Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/02/mayor-suggests-helsinki-declare-english-language-city-finnish
ЛАД
2
 
Заблокований
Повідомлень: 23004
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:55

  flyman написав:
з.і.
дивіться два останні повних відео Соскіна за сьогодні
вы серьезно полагаете, что человек со столь путанной речью может иметь стройное и связное мышление?
Это тот же наш "кудрявый", только что в ю-тюбе.
juristkostya
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20952096209720982099>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462258
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2274)
23.08.2022 01:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.