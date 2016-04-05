Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.
Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.
Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.
Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода. ....... Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».
Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.
Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.
Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.
Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода. ....... Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».
flyman написав:основна вимога: здача екзамену з мови! мова понадусе! черга бажаючих
С чего вы взяли? Требуется профессиональная пригодность, требования по языку отсутствуют
Ви ніби форум фінанса не читаєте. Тут руськоязичних, депорте і громадянства позбавлє, несогласних в бане ...тільки чистокровні козаки і козачки в п"ятому покоління, а не окупанти віталіани. Нема чого арійську кров розбавляти. Понад усе.
Сбу СМС-ку прислало, органи власти просят население не шастать по госучереждениям, переводят на удаленку. .... наводят ветер ... мовою оригіналу - "Шановні мешканці громади! *************** міська рада просить до кінця тижня обмежити відвідування будівель органів влади та місцевого самоврядування в зв'язку із повідомленнями про можливі провокації з боку російської федерації на День Незалежності України.
Не зневажайте повітряні тривоги! Уникайте масових зібрань! Бережіть себе та близьких!
Goodman написав:Сбу СМС-ку прислало, органи власти просят население не шастать по госучереждениям, переводят на удаленку. .... наводят ветер ... мовою оригіналу - "Шановні мешканці громади! *************** міська рада просить до кінця тижня обмежити відвідування будівель органів влади та місцевого самоврядування в зв'язку із повідомленнями про можливі провокації з боку російської федерації на День Незалежності України.
Не зневажайте повітряні тривоги! Уникайте масових зібрань! Бережіть себе та близьких!
Goodman написав:Сбу СМС-ку прислало, органи власти просят население не шастать по госучереждениям, переводят на удаленку. .... наводят ветер ... мовою оригіналу - "Шановні мешканці громади! *************** міська рада просить до кінця тижня обмежити відвідування будівель органів влади та місцевого самоврядування в зв'язку із повідомленнями про можливі провокації з боку російської федерації на День Незалежності України.
Не зневажайте повітряні тривоги! Уникайте масових зібрань! Бережіть себе та близьких!
Такое?
Это наверное ИПСО какое-то
ага в 23:00, коли вже люди сплють, вони бдють СМСками, спасібо за крєпкій сон, думаю, що за час-два ще тривого засиренять