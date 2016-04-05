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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2096209720982099>
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:58

  ЛАД написав:Возможный вариант будущего. :)
Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.

Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.

Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.

Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода.
.......
Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/02/mayor-suggests-helsinki-declare-english-language-city-finnish

Это не будущее, это настоящее.
Мы уже в полный рост нуждаемся в мигрантах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:14

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Возможный вариант будущего. :)
Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.

Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.

Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.

Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода.
.......
Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/02/mayor-suggests-helsinki-declare-english-language-city-finnish

Это не будущее, это настоящее.
Мы уже в полный рост нуждаемся в мигрантах.

основна вимога: здача екзамену з мови! мова понадусе! черга бажаючих
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:20

  flyman написав:основна вимога: здача екзамену з мови! мова понадусе! черга бажаючих

С чего вы взяли? Требуется профессиональная пригодность, требования по языку отсутствуют
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:31

  juristkostya написав:
  flyman написав:основна вимога: здача екзамену з мови! мова понадусе! черга бажаючих

С чего вы взяли? Требуется профессиональная пригодность, требования по языку отсутствуют

Ви ніби форум фінанса не читаєте.
Тут руськоязичних, депорте і громадянства позбавлє, несогласних в бане ...тільки чистокровні козаки і козачки в п"ятому покоління, а не окупанти віталіани. Нема чого арійську кров розбавляти. Понад усе.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О, і Фріз в лавах ЗСУ!
Валютний ринок в контексті ДС
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Мы уже в полный рост нуждаемся в мигрантах.

Зачем нам мигранты, если своих не можем трудоустроить?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:53

уже наводят ветер ....

Сбу СМС-ку прислало, органи власти просят население не шастать по госучереждениям, переводят на удаленку. .... наводят ветер ...
мовою оригіналу -
"Шановні мешканці громади! *************** міська рада просить до кінця тижня обмежити відвідування будівель органів влади та місцевого самоврядування в зв'язку із повідомленнями про можливі провокації з боку російської федерації на День Незалежності України.

Не зневажайте повітряні тривоги! Уникайте масових зібрань! Бережіть себе та близьких!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:58

  BIGor написав:
  juristkostya написав:Мы уже в полный рост нуждаемся в мигрантах.

Зачем нам мигранты, если своих не можем трудоустроить?

наши без работы сидят, а сюда каких-нибудь индусов завести, чтобы за доллар месяц пахали.
мы в полный рост нуждаемся в отмене крепостного права и свободному рынку труда - за границей
beee
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Goodman написав:Сбу СМС-ку прислало, органи власти просят население не шастать по госучереждениям, переводят на удаленку. .... наводят ветер ...
мовою оригіналу -
"Шановні мешканці громади! *************** міська рада просить до кінця тижня обмежити відвідування будівель органів влади та місцевого самоврядування в зв'язку із повідомленнями про можливі провокації з боку російської федерації на День Незалежності України.

Не зневажайте повітряні тривоги! Уникайте масових зібрань! Бережіть себе та близьких!
Такое?

Это наверное ИПСО какое-то Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:09

  beee написав:
Goodman написав:Сбу СМС-ку прислало, органи власти просят население не шастать по госучереждениям, переводят на удаленку. .... наводят ветер ...
мовою оригіналу -
"Шановні мешканці громади! *************** міська рада просить до кінця тижня обмежити відвідування будівель органів влади та місцевого самоврядування в зв'язку із повідомленнями про можливі провокації з боку російської федерації на День Незалежності України.

Не зневажайте повітряні тривоги! Уникайте масових зібрань! Бережіть себе та близьких!
Такое?

Это наверное ИПСО какое-то Зображення

ага в 23:00, коли вже люди сплють, вони бдють СМСками, спасібо за крєпкій сон, думаю, що за час-два ще тривого засиренять
flyman
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  #<1 ... 2096209720982099>
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