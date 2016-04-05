Хельсинки следует подумать о том, чтобы объявить себя англоязычным городом, предложил его мэр, утверждая, что слишком много высококвалифицированных иностранных рабочих избегают финской столицы отчасти из-за строгих языковых требований.



Двумя основными официальными языками Финляндии являются финский, который имеет 15 грамматических падежей и, как известно, труден для изучения иностранцами, и шведский. Многим компаниям требуется финский язык, а работники государственного сектора должны владеть обоими языками.



Все более серьезная нехватка технологий и других специалистов в прошлом году побудила страну попытаться предложить иностранным рабочим и их семьям возможность переехать в Финляндию на 90 дней , чтобы посмотреть, хотят ли они сделать переезд постоянным.



Но, согласно правительственным данным, более 36% иностранных студентов в Финляндии уезжают в течение года после выпуска, причем большинство из них ссылаются на иммиграционную бюрократию, высокие налоги и языковые трудности в качестве основных причин ухода.

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Вартиайнен сказал, что усилия города и страны по привлечению и удержанию иностранных специалистов были «ужасной неудачей», добавив, что они «очень медленно осознаются политическим сознанием того, что нам нужна иммиграция на основе занятости».