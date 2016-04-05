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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:12
И мне СМС пришло. На ночь, чтоб отложилось в памяти )
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Andrey2512
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:34
juristkostya написав:
Это не будущее, это настоящее.
Мы уже в полный рост нуждаемся в мигрантах.
Давайте объявление и к Вам потянуться люди.Не за "обещание" лучшей жизни, а за реальные деньги.
За которые они и себя и свою семью обеспечат.
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Kudrjavuy
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:36
Andrey2512 написав:
И мне СМС пришло. На ночь, чтоб отложилось в памяти )
Все же просили, что к возможному обострению быть оповіщеними
.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:43
Andrey2512 написав:
И мне СМС пришло. На ночь, чтоб отложилось в памяти )
штирлиц знал что запоминается последняя фраза и первый час корпоратива.
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flyman
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