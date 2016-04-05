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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2096209720982099
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И мне СМС пришло. На ночь, чтоб отложилось в памяти )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:34

  juristkostya написав:Это не будущее, это настоящее.
Мы уже в полный рост нуждаемся в мигрантах.

Давайте объявление и к Вам потянуться люди.
Не за "обещание" лучшей жизни, а за реальные деньги. :wink:
За которые они и себя и свою семью обеспечат.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:36

  Andrey2512 написав:И мне СМС пришло. На ночь, чтоб отложилось в памяти )

Все же просили, что к возможному обострению быть оповіщеними :!: .
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:43

штирлиц знал что запоминается последняя фраза

  Andrey2512 написав:И мне СМС пришло. На ночь, чтоб отложилось в памяти )

штирлиц знал что запоминается последняя фраза и первый час корпоратива.
flyman
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