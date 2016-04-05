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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 сер, 2022 11:40
BIGor написав: juristkostya написав:
Вы действительно не понимаете разницу между сугубо временной ситуацией с ограничением на выезд от глобального тренда на старение населения, которому уже лет 50 минимум и конце не видно?
Ну так разберитесь, изучите т.н. "половозрастную пирамиду", и не забудьте публично извиниться за заявления про "откровенную бредятину".
Чего я должен извинятся за Ваш набор слов-бредятину? Ни фактов, ничего - одни какие-то домыслы.
если вы не готовы вникнуть в динамику структуры общества, то...то это всего лишь вы не готовы вникнуть. А сама динамика от этого никуда не девается.
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juristkostya
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:01
Навибирали недоумків.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:17
juristkostya Якщо дивитись на піраміду, то в нас ще був час до демографічної катастрофи. А тепер серед моїх знайомих (30-35р) десь 80% планує поїхати після відкриття кордонів.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:24
Дюрі-бачі написав:juristkostya
Якщо дивитись на піраміду, то в нас ще був час до демографічної катастрофи. А тепер серед моїх знайомих (30-35р) десь 80% планує поїхати після відкриття кордонів.
А я о чём? Временный запрет выезда не способен сломить глобальный тренд. Поэтому, мы объективно нуждаемся в притоке мигрантов. Это ж только BIGor полагает, что если ситуацию не замечать, она сама собой рассосётся. Не рассосётся.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:29
Schmit
Та це стандартна ситуація з чимсь новим ... На чого це треба було взагалі - ???
Он автомобільні концерни дуже довго назву авто вибирають , щоб ніяких нюансів в якихось країнах не вийшло ...
А тризуб в свій час Чорновіл показав - три середніх пальці - по простому . І все . Більше нема що вигадувати .
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:35
juristkostya написав: Дюрі-бачі написав:juristkostya
Якщо дивитись на піраміду, то в нас ще був час до демографічної катастрофи. А тепер серед моїх знайомих (30-35р) десь 80% планує поїхати після відкриття кордонів.
А я о чём? Временный запрет выезда не способен сломить глобальный тренд. Поэтому, мы объективно нуждаемся в притоке мигрантов. Это ж только BIGor полагает, что если ситуацию не замечать, она сама собой рассосётся. Не рассосётся.
Ви йдете по-простому в тренді старої європи . Вони так працюють вже півсотні років . І що це їм дало ? Проблеми з неасимільованими спільнотами ? Вже 20-25 % "європейців" насправді до Європи не мають ніякого відношення . Це провальна стратегія - з якої вони тепер просто не знають , як вилазити . Принцип той же , що з москальським газом - було вигідно до пори до часу . А вирішувати треба , бо населення автохтонне старіє таки і зменшується . А крім економіки є ще й інші важливі речі ...
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:40
Puente написав: juristkostya написав:
А я о чём? Временный запрет выезда не способен сломить глобальный тренд. Поэтому, мы объективно нуждаемся в притоке мигрантов. Это ж только BIGor полагает, что если ситуацию не замечать, она сама собой рассосётся. Не рассосётся.
Ви йдете по-простому в тренді старої європи . Вони так працюють вже півсотні років . І що це їм дало ? Проблеми з неасимільованими спільнотами ? Вже 20-25 % "європейців" насправді до Європи не мають ніякого відношення . Це провальна стратегія - з якої вони тепер просто не знають , як вилазити . Принцип той же , що з москальським газом - було вигідно до пори до часу . А вирішувати треба , бо населення автохтонне старіє таки і зменшується . А крім економіки є ще й інші важливі речі ...
Вони "не знають , як вилазити" але чомусь не вилазять. Чому??
Українці з європейським менталітетом ніяких переваг перед неграми не мають(я так думаю) ЧОМУ??
Причому є приклад Польщі - у них більш-менш логічна і правильна міграційна політика.
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andrijk777
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:43
juristkostya написав: BIGor написав: juristkostya написав:
Вы действительно не понимаете разницу между сугубо временной ситуацией с ограничением на выезд от глобального тренда на старение населения, которому уже лет 50 минимум и конце не видно?
Ну так разберитесь, изучите т.н. "половозрастную пирамиду", и не забудьте публично извиниться за заявления про "откровенную бредятину".
Чего я должен извинятся за Ваш набор слов-бредятину? Ни фактов, ничего - одни какие-то домыслы.
если вы не готовы вникнуть в динамику структуры общества, то...то это всего лишь вы не готовы вникнуть. А сама динамика от этого никуда не девается.
Кто не готов? Ради чего? Какая динамика и куда девается? Научитесь излагать свои мысли.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:46
Puente написав: juristkostya написав: Дюрі-бачі написав:juristkostya
Якщо дивитись на піраміду, то в нас ще був час до демографічної катастрофи. А тепер серед моїх знайомих (30-35р) десь 80% планує поїхати після відкриття кордонів.
А я о чём? Временный запрет выезда не способен сломить глобальный тренд. Поэтому, мы объективно нуждаемся в притоке мигрантов. Это ж только BIGor полагает, что если ситуацию не замечать, она сама собой рассосётся. Не рассосётся.
Ви йдете по-простому в тренді старої європи . Вони так працюють вже півсотні років . І що це їм дало ? Проблеми з неасимільованими спільнотами ? Вже 20-25 % "європейців" насправді до Європи не мають ніякого відношення . Це провальна стратегія - з якої вони тепер просто не знають , як вилазити . Принцип той же , що з москальським газом - було вигідно до пори до часу . А вирішувати треба , бо населення автохтонне старіє таки і зменшується . А крім економіки є ще й інші важливі речі ...
это всё "рассуждения в пользу бедных".
А по сути, других эффективных мер повышения рождаемости пока не предложила ни Европа, ни Япония, ни (тем более) Штаты. Надо принять реальность, пусть и неприятную.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:47
sashaqbl написав:
andrijk777 написав:
Ви не відповіли на ключове питання - А ЧОМУ(для чого) вони влили стільки грошей/зброї Афганістану?
Моя думка, що Афганістан - це серйозна проблема як база тероризму, так і в плані обігу наркотиків. Цікаво було б почути вашу думку.
"база тероризму"
Ну така собі причина. А чим це загрожує США? А зараз вони вивели війська. І що? Загроза тероризму "по ідеї" мала зрости в рази. Але нічого такого немає.
"обіг наркотиків" - так таліби якраз проти наркотиків(офіційно)! По моєму є значно дешевші методи боротьби з наркотиками, ніж фінансувати афганську армію.
Моя думка - корупція(в тому числі політична). Доказів ніяких не маю, зразу попереджаю.
*корупція в США.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 23 сер, 2022 12:59, всього редагувалось 2 разів.
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