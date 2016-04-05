andrijk777 написав:"база тероризму" Ну така собі причина. А чим це загрожує США? А зараз вони вивели війська. І що? Загроза тероризму "по ідеї" мала зрости в рази. Але нічого такого немає. "обіг наркотиків" - так таліби якраз проти наркотиків(офіційно)! По моєму є значно дешевші методи боротьби з наркотиками, ніж фінансувати афганську армію.
Ви забуваєте, що влізли вони туди після терактів 11 вересня, і якраз у відповідь на теракти. І що саме Талібан надав базу для Аль-Каїди(ймовірно в обмін на вбивство Ахмада Шаха Масуда). А от що далі було, то тут вже складніше розібратися. Ймовірно, корупція теж грала роль у подальших подіях.
Спасибо, fler, за актуальную информацию по "бавовне" в Крыму. Добавлю для желающих:
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Т.к. при копировании текста ссылки перестают быть кликабельными, привожу ссылку на пост с ними - https://t.me/DeepStateUA/13849 (открывается в любом браузере без регистрации в Телеграме). Ну и конечно же, лента новостей от DeepState - https://t.me/s/DeepStateUA/13852, которую постоянно смотрю и https://militaryland.net/ с анализом ситуации на фронтах (правда обновляется раз в 2 дня), но там ценны комменты, часто с кликабельными ссылками на источники, которые не всегда легко ищутся в Инете.
budivelnik, т.к. вы не ответили на мой вопрос, повторю его с приложением скрина вашего поста, сделанного только что - вы действительно считаете, что основным языком в СМИ и на массовых мероприятиях должен быть русский язык?
andrijk777 написав:"база тероризму" Ну така собі причина. А чим це загрожує США? А зараз вони вивели війська. І що? Загроза тероризму "по ідеї" мала зрости в рази. Але нічого такого немає. "обіг наркотиків" - так таліби якраз проти наркотиків(офіційно)! По моєму є значно дешевші методи боротьби з наркотиками, ніж фінансувати афганську армію.
Ви забуваєте, що влізли вони туди після терактів 11 вересня, і якраз у відповідь на теракти. І що саме Талібан надав базу для Аль-Каїди(ймовірно в обмін на вбивство Ахмада Шаха Масуда). А от що далі було, то тут вже складніше розібратися. Ймовірно, корупція теж грала роль у подальших подіях.
По 11 вересня, я в офіційну версію(теракт) не вірю. Вірю в "коспірологічну". Багато про це читав. Але це ми сильно відійшли від теми.