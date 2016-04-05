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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 210021012102210321042105>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:48

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Чего я должен извинятся за Ваш набор слов-бредятину? Ни фактов, ничего - одни какие-то домыслы.

если вы не готовы вникнуть в динамику структуры общества, то...то это всего лишь вы не готовы вникнуть. А сама динамика от этого никуда не девается.

Кто не готов? Ради чего? Какая динамика и куда девается? Научитесь излагать свои мысли.

Базовые исторические факты вам дали, хотите их опровергать и/или детализировать - вникайте в тему. Это за вас никто не сделает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Українці з європейським менталітетом ніяких переваг перед неграми не мають(я так думаю) ЧОМУ??
наверное, пока не доказали принципиальных отличий... Логично?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:53

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Українці з європейським менталітетом ніяких переваг перед неграми не мають(я так думаю) ЧОМУ??
наверное, пока не доказали принципиальных отличий... Логично?

Нелогічно.
морда біла чи морда чорна - хіба це не принципова різниця? :D :D :D Для мене принципова. Та й менталітет абсолютно інший.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:"база тероризму" Ну така собі причина. А чим це загрожує США? А зараз вони вивели війська. І що? Загроза тероризму "по ідеї" мала зрости в рази. Але нічого такого немає.
"обіг наркотиків" - так таліби якраз проти наркотиків(офіційно)! По моєму є значно дешевші методи боротьби з наркотиками, ніж фінансувати афганську армію.

Ви забуваєте, що влізли вони туди після терактів 11 вересня, і якраз у відповідь на теракти. І що саме Талібан надав базу для Аль-Каїди(ймовірно в обмін на вбивство Ахмада Шаха Масуда).
А от що далі було, то тут вже складніше розібратися. Ймовірно, корупція теж грала роль у подальших подіях.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:08

Спасибо, fler, за актуальную информацию по "бавовне" в Крыму.
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Т.к. при копировании текста ссылки перестают быть кликабельными, привожу ссылку на пост с ними - https://t.me/DeepStateUA/13849 (открывается в любом браузере без регистрации в Телеграме). Ну и конечно же, лента новостей от DeepState - https://t.me/s/DeepStateUA/13852, которую постоянно смотрю и https://militaryland.net/ с анализом ситуации на фронтах (правда обновляется раз в 2 дня), но там ценны комменты, часто с кликабельными ссылками на источники, которые не всегда легко ищутся в Инете.



budivelnik, т.к. вы не ответили на мой вопрос, повторю его с приложением скрина вашего поста, сделанного только что - вы действительно считаете, что основным языком в СМИ и на массовых мероприятиях должен быть русский язык?

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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:23

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:"база тероризму" Ну така собі причина. А чим це загрожує США? А зараз вони вивели війська. І що? Загроза тероризму "по ідеї" мала зрости в рази. Але нічого такого немає.
"обіг наркотиків" - так таліби якраз проти наркотиків(офіційно)! По моєму є значно дешевші методи боротьби з наркотиками, ніж фінансувати афганську армію.

Ви забуваєте, що влізли вони туди після терактів 11 вересня, і якраз у відповідь на теракти. І що саме Талібан надав базу для Аль-Каїди(ймовірно в обмін на вбивство Ахмада Шаха Масуда).
А от що далі було, то тут вже складніше розібратися. Ймовірно, корупція теж грала роль у подальших подіях.

По 11 вересня, я в офіційну версію(теракт) не вірю. Вірю в "коспірологічну". Багато про це читав. Але це ми сильно відійшли від теми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:25

  juristkostya написав:..
2. одним из средств преодоления демографических проблем Украины является приток мигрантов.

так это путен, оказывается, "притоком" вооруженных мигрантов решает нашу демографическую проблему?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:28

  sequence написав:
  juristkostya написав:..
2. одним из средств преодоления демографических проблем Украины является приток мигрантов.

так это путен, оказывается, "притоком" вооруженных мигрантов решает нашу демографическую проблему?

оригинальный взгляд. О диссертации не думали?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:28

juristkostya приток мігрантів для України не буде актуальним найближчі роки. Нам би хоч якось мінімізувати відтік. А то до 5 млн поїхваших я прогнозую ще 5-7 після перемоги.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:29

  Дюрі-бачі написав:juristkostya приток мігрантів для України не буде актуальним найближчі роки. Нам би хоч якось мінімізувати відтік. А то до 5 млн поїхваших я прогнозую ще 5-7 після перемоги.

приток будет параллельно с оттоком, это нормальный процесс.
juristkostya
 
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