Дюрі-бачі написав:juristkostya приток мігрантів для України не буде актуальним найближчі роки. Нам би хоч якось мінімізувати відтік. А то до 5 млн поїхваших я прогнозую ще 5-7 після перемоги.
приток будет параллельно с оттоком, это нормальный процесс.
Вам -- это _кому_? -- а то там для стимуляции притока налоги повышать собираются При этом уже писали где-то: для уборки полей на 100% Украины 10ти лямов народу достаточно. А про стимуляцию высокотехнологочных сфер -- тоже подумали: там льготы собираются отменять
ЛАД написав:"Навіть в планах путлера не було нападу на україномовну ЗУ" - это Ваши домыслы/предположения. И что Вы относите к "україномовна ЗУ"? "російська мова генерує генерує "руській мір"" - абсолютно не верно. Это совершенно разные вещи. Язык это язык и он ничего сам по себе не "генерує". Так же, как ничего не "генерує" и любой другой язык - хоть английский, хоть немецкий, хоть украинский. "руській мір" - это идеология, и генерируется она не языком. Так же как нацизм не "генерировался" немецким языком.
Це вам так здається. Для росіян поляки, що розмовляють польською, або українці, що розмовляють українською (польскім суржікам) це просто ворожі але ЧУЖІ народи. А лад, який розмовляє російською - це атбівшийся ат рук халоп, абарзєвшій рускій, каторий забил кто єго є**т і корміт, і смєєт с врагамі заморскімі мутіть чєгота супротів царя батюшкі. За что єго надо атп***іть немєдлєнно, с дєманстрацієй всєй мощі і жєстокасті старшега брата. Але лад цього не розуміє і в це не вірить.
Дюрі-бачі написав:juristkostya Щоб був притік потрібно забезпечити роботу і інфраструктуру. Якщо про наявність роботи на великому будівництві ще можна повірити, то інфраструктури не буде ще багато років.
мигрантам, чтобы приехать, кроме работы ничего не нужно. А работы будет дофига, как минимум, на стройках.
juristkostya написав:.. 2. одним из средств преодоления демографических проблем Украины является приток мигрантов.
так это путен, оказывается, "притоком" вооруженных мигрантов решает нашу демографическую проблему?
оригинальный взгляд. О диссертации не думали?
опыт Евросоюза с сирийцами показал полный провал политики ассимиляции беженцев. Кого вы собираетесь сюда приглашать? Все умные и красивые прутся в зажиточные страны. Хотелось бы верить, что у нас такое будет, но временные границы размыты. В страны с перспективами поярче, вроде Румынии и Болгарии чего-то особенно не едут, с каких делов к нам попрутся? Обоснуйте это в своей диссертации
ЛАД написав:"Навіть в планах путлера не було нападу на україномовну ЗУ" - это Ваши домыслы/предположения. И что Вы относите к "україномовна ЗУ"? "російська мова генерує генерує "руській мір"" - абсолютно не верно. Это совершенно разные вещи. Язык это язык и он ничего сам по себе не "генерує". Так же, как ничего не "генерує" и любой другой язык - хоть английский, хоть немецкий, хоть украинский. "руській мір" - это идеология, и генерируется она не языком. Так же как нацизм не "генерировался" немецким языком.
Це вам так здається. Для росіян поляки, що розмовляють польською, або українці, що розмовляють українською (польскім суржікам) це просто ворожі але ЧУЖІ народи. А лад, який розмовляє російською - це атбівшийся ат рук халоп, абарзєвшій рускій, каторий забил кто єго є**т і корміт, і смєєт с врагамі заморскімі мутіть чєгота супротів царя батюшкі. За что єго надо атп***іть немєдлєнно, с дєманстрацієй всєй мощі і жєстокасті старшега брата. Але лад цього не розуміє і в це не вірить.
Ну да, ну да... Финляндия, Афганистан, Сирия, Корея, Вьетнам, Куба, Испания - во все эти страны лезли, потому как там много русскоязычных, это ж очевидно.
Хз хто він такий, але видно, що він з черги отих гіркіних -- тобто упоротих по самі вуха руськомирців, але (і це головне) відсторонених поки від влади. Таких собі борців з баригами. Борців за прихильність пуйла. (Ключове -- його на якійсь конференції навіть до мікрофону не допустили).
Два позитивних моменти: - оті рашобариги, про яких веде мову оцей перець, все ж таки роблять ставки на Захід та зв'язані з Заходом; - внутрішня боротьба в рашці все ж є. Чувак прямо вказує на хто підірвав Дугіну та навіщо.
Негативний момент: - підтвердив стратегічний план використання українців з окупованих територій в якості основної? живої сили для продовження війни. Тобто, як мінімум, широкого використання; - обмеження уруповування рашки 200 тис. є наче "хитрим планом пуйла". Тобто "всепоплану".
Якщо отакі перці прийдуть на заміну пуйлу, то ціна української перемоги може ще більше зрости. Заходу треба поквапитися з наданням більш важкої зброї. Або він впевнений у ... рашобаригах)))
коротко про Дугіна і партію війни, і чому мова/язьік нідочого
sequence написав: так это путен, оказывается, "притоком" вооруженных мигрантов решает нашу демографическую проблему?
оригинальный взгляд. О диссертации не думали?
опыт Евросоюза с сирийцами показал полный провал политики ассимиляции беженцев. Кого вы собираетесь сюда приглашать? Все умные и красивые прутся в зажиточные страны. Хотелось бы верить, что у нас такое будет, но временные границы размыты. В страны с перспективами поярче, вроде Румынии и Болгарии чего-то особенно не едут, с каких делов к нам попрутся? Обоснуйте это в своей диссертации
вы сейчас, по примеру BIGor, взялись отрицать очевидные факты? Даже в крайне бедные и неспокойные 90-е мигранты к нам валили многими тысячами, один барабашовский рынок чего стоит. После войны из будет немало, можете не сомневаться.