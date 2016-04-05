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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2102210321042105>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:53

  _hunter написав:Вам -- это _кому_? -- а то там для стимуляции притока налоги повышать собираются :lol:
При этом уже писали где-то: для уборки полей на 100% Украины 10ти лямов народу достаточно. А про стимуляцию высокотехнологочных сфер -- тоже подумали: там льготы собираются отменять :lol:

ВЖЕ Є!
За 78 днів народилось 42700 дітей.
https://www.slovoidilo.ua/2022/05/12/novyna/suspilstvo/stalo-vidomo-skilky-ditej-narodylosya-ukrayini-chas-vijny
Апроксимуємо на рік - виходить 200 тисяч в рік.
Тривалість життя припустимо 70 років. Отже маємо прогнозовані 14 мільйонів населення, 10 "для уборки полей" + 4чиновників. :D :D І це без врахування міграції!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 23 сер, 2022 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:53

  Дюрі-бачі написав:Нам - це українцям які таки залишаться...

Тогда _у вас_ таки проблемы: у вашего руководства несколько другие планы...
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 23 сер, 2022 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:54

  Дюрі-бачі написав:juristkostya це не мігранти, а сезонні гастролери які приїхали і поїхали і жодних демографічних проблем не вирішили.

с чего вы так решили? Кто-то ассимилируется (скажем, африканцы), другие продолжают жить обособленными общинами (выходцы из ЮВА), но задерживаются на десятилетия.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:57

  juristkostya написав:
  Дюрі-бачі написав:juristkostya Щоб був притік потрібно забезпечити роботу і інфраструктуру. Якщо про наявність роботи на великому будівництві ще можна повірити, то інфраструктури не буде ще багато років.

мигрантам, чтобы приехать, кроме работы ничего не нужно.
А работы будет дофига, как минимум, на стройках.

Всегда был уверен, что еще и деньги нужны... :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:59

  _hunter написав:
  juristkostya написав:
  Дюрі-бачі написав:juristkostya Щоб був притік потрібно забезпечити роботу і інфраструктуру. Якщо про наявність роботи на великому будівництві ще можна повірити, то інфраструктури не буде ще багато років.

мигрантам, чтобы приехать, кроме работы ничего не нужно.
А работы будет дофига, как минимум, на стройках.

Всегда был уверен, что еще и деньги нужны... :wink:

напечатать денег даже легче, чем наладить работу завода железобетонных конструкций, поверьте :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:04

  andrijk777 написав:
  Puente написав:
  juristkostya написав:А я о чём? Временный запрет выезда не способен сломить глобальный тренд. Поэтому, мы объективно нуждаемся в притоке мигрантов. Это ж только BIGor полагает, что если ситуацию не замечать, она сама собой рассосётся. Не рассосётся.

Ви йдете по-простому в тренді старої європи . Вони так працюють вже півсотні років . І що це їм дало ? Проблеми з неасимільованими спільнотами ? Вже 20-25 % "європейців" насправді до Європи не мають ніякого відношення . Це провальна стратегія - з якої вони тепер просто не знають , як вилазити . Принцип той же , що з москальським газом - було вигідно до пори до часу . А вирішувати треба , бо населення автохтонне старіє таки і зменшується . А крім економіки є ще й інші важливі речі ...

Вони "не знають , як вилазити" але чомусь не вилазять. Чому??
Українці з європейським менталітетом ніяких переваг перед неграми не мають(я так думаю) ЧОМУ??
Причому є приклад Польщі - у них більш-менш логічна і правильна міграційна політика.

Що цікаво, кому в стару Європу не так легко було українцю мігрувати, або єврей або німець мав би бути, якщо хотів до ФРН.
Так що чому саме таку політику вибрали там хз.
Тому приклад притягнутий за вуха.
Україна могла би приймати російськомовних та інших фарангів та грінго, з СНГ і нетільки, та азіаток
Востаннє редагувалось flyman в Вів 23 сер, 2022 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:05

  juristkostya написав:
  _hunter написав:
  juristkostya написав:мигрантам, чтобы приехать, кроме работы ничего не нужно.
А работы будет дофига, как минимум, на стройках.

Всегда был уверен, что еще и деньги нужны... :wink:

напечатать денег даже легче, чем наладить работу завода железобетонных конструкций, поверьте :-)

Я же сказал _деньги_, а не фантики... Так-то там в Раде каки-то законы про добровольное(пока?) привлечение безработных за минималку уже приняли -- особо и на краску/бумагу тратиться не нужно.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:09

  juristkostya написав:вы сейчас, по примеру BIGor, взялись отрицать очевидные факты?
Даже в крайне бедные и неспокойные 90-е мигранты к нам валили многими тысячами, один барабашовский рынок чего стоит. После войны из будет немало, можете не сомневаться.

Ну Ви ж юрист - то давайте конкретику . Цифри , дати , періоди ...
А то і в Києві негрів ніби-то в деяких місцях повно ...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Я же сказал _деньги_, а не фантики...

помните инфляцию 90-х ? А ведь именно тогда барабашовский рынок формировался, приезжали толпы и азиатов, а африканцев. Про кавказцев даже не вспоминаю, они практически "свои". А сегодняшние наши деньги намного стабильнее.
Так что, не драматизируйте, найдётся миллионы, которых наши фантики более чем устроят.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:12

  juristkostya написав:
  sequence написав: опыт Евросоюза с сирийцами показал полный провал политики ассимиляции беженцев. Кого вы собираетесь сюда приглашать? Все умные и красивые прутся в зажиточные страны.
Хотелось бы верить, что у нас такое будет, но временные границы размыты.
В страны с перспективами поярче, вроде Румынии и Болгарии чего-то особенно не едут, с каких делов к нам попрутся?
Обоснуйте это в своей диссертации

вы сейчас, по примеру BIGor, взялись отрицать очевидные факты?
Даже в крайне бедные и неспокойные 90-е мигранты к нам валили многими тысячами, один барабашовский рынок чего стоит. После войны из будет немало, можете не сомневаться.

колись писав, що подргуга розказувала, що напр. в Непалі холодильник дуже велика розкіш.

А тепер подумайте, "бідна Україна" із житлом, де є тепло, вода, каналізація, той же холодильник, 80% населення Землі, до такої "бідності як до Берліна рачки".
Україна, щоб тут не плели і як би не принижували здобутки СРСР, все ж де факто в "золотому мільярді", тільки певним силами це не підходить і всіма можливими діями випихають Україну звідти.

Це ж не брати два відра і йти за 6 км за водою до потічка, і так кожен день.
flyman
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