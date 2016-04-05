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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 210721082109211021112112>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:18

andrijk777 Зрозуміло - ти вибираєш не щастя , а якість життя .
Ти хоч би в Вікіпедію про ці індекс глянув...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:23

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:І що, прям всі китайці працюють як раби?? Чесно, не вірю.
А цікаво в Україні багато є аналогічних пропозицій за 6-9k$? Напевно українці ліниві. і не хочуть працювати по 12 годин.

В мене син півроку працював в Китаї - айтівець був у відрядженні з України на материнську фірму. Зарплата була суттєво вища, ніж обговорюється (податки в Україну), але половину часу просиділи в ізоляції - боротьба з ковідом, половину ходили поміж бар'єрчиками на роботу з роботи, сотні тестів. Ледве він дочекався часу, коли зміг звідти виїхати, а також виїхали більшість українців, що також там були.
  andrijk777 написав:Ось конкретне питання: Чому ІТ-шніки на віддаленій роботі не ідуть в якісь забиті села, а вперто сидять в Києві?

В його професійному становленні велику роль зіграло Community, як він висловлюється, а в забитому селі з цим проблема.

не знаю где там ваш сын работал и где жил-но несколько человек что я знаю женского пола тупо плакали в самолёте когда летели обратно(конец визы,работы) из мегаполисов Китая в города Украины. Настолько их впечатлил Китай.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 23 сер, 2022 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А про забите село ... У мене дача - хата в далекому від Києва селі . Так є приклади , коли люди купують стару хату , розвалюють , будують свою нову і живуть весь час . Правда , всі такі без дітей ( або немає , або вже дорослі ) . В селі 6 продуктових магазинів , будівельний і господарський , аптека , дві амбулаторії , інтернет - оптика ...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" (с) Льюис Керол

Десь так. Може і можна якийсь період в цій сфері котитись по інерції, але недовго. І як не дивно, при всій віртуалізації, далі йдуть всіялякі тренінги наживо за величезні гроші.
  konstantin kirovograd написав:не знаю где там ваш сын работал и где жил-но несколько человек что я знаю женского пола тупо плакали в самолёте когда летели обратно(конец визы,работы) из мегаполисов Китая в города Украины. Настолько их впечатлил Китай.

Ну дивлячись яка в них була альтернатива. А він жив в Шеньчжені, campus Huawei, Шанхаї - дійсно в непоганих місцях, але в напівтюремних умовах. Фактично зараз він перейшов на меншу зарплату, але не думаю, що жалкує. І вертаємось до теми гілки - Китай на проросійських позиціях у цій війні, що також зовсім не подобалось.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 23 сер, 2022 18:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:27

  Puente написав:А про забите село ... У мене дача - хата в далекому від Києва селі . Так є приклади , коли люди купують стару хату , розвалюють , будують свою нову і живуть весь час . Правда , всі такі без дітей ( або немає , або вже дорослі ) . В селі 6 продуктових магазинів , будівельний і господарський , аптека , дві амбулаторії , інтернет - оптика ...

у каждого всой путь.
Но для недвижимости важно расположение.
Село это село.
Нужна больница под боком в случае экстренной необходимости а не фельдшер которого не найти.
Нужны школы нормальные.В сёлах очень низкий уровень.
Хорошо если повезёт с соседями и есть с кем бухануть и погнать беса.Но если публика вокруг будет не айс вы взвоете через полгода в селе
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:36

  Ой+ написав:
  juristkostya написав:"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" (с) Льюис Керол

Десь так. Може і можна якийсь період в цій сфері котитись по інерції, але недовго. І як не дивно, при всій віртуалізації, далі йдуть всіялякі тренінги наживо за величезні гроші.

Ну як можна працюючи "котитись по інерції " ? Навіть в бухгалтерії ( до речі робота офігітельно аналогічна ) весь час нове з"являється , яке ти хочеш-не хочеш освоюєш , бо працюєш . Які у нас найпростіші роботи взагалі ? В сільському господарстві немеханізовані напевно . Так і там прогрес йде постійно - бо навіть корми змінюються , породи тварин чи сорти городини . Не кажучи вже про різну хімію ... По старому просто ніхто працювати не зможе - навіть на одному місці сидячи .
Ну і коли люди далекі від ІТ починають щось обговорювати - хочеться просто плюватися . Бо зараз ІТ називають ( і воно майже так і є ) все - а далекі вважають це програмуванням в старому значенні . Хоч там купу купенна робіт настільки далеких , що ...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 18:51

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:А хіба там були рублі та російська шкільна програма?.. туди лізли з інших причин.

Вот именно: у вас может быть совершенно самостоятельная история, школьная программа и всё прочее - причину все равно найдут.

А ви не підмінюйте тези.
Так, відсутність свинособтачої не гарантує вам безпеку, але з цього не витікає, що наявність свинособачої не підвищує рівень небезпеки.
Підвищує.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нацистский шабаш на похоронах Дугиной | Виталий Портников


Кто там ещё ищет хороших россиян ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:06

  andrijk777 написав:budivelnik
Ось конкретне питання: Чому ІТ-шніки на віддаленій роботі не ідуть в якісь забиті села, а вперто сидять в Києві?
В селі все набагато дешевше, екологічніше, природа. Будеш "перший парєнь на селе"!
Ні, не їдуть. Не вірять в "теорію Будівельника". :D :D
А дайте собі відповідь на своє ж питання, але дещо модернізоване мною..

Чому
Янукович, Ющенко, Порошенко .... - маючи необмеженні можливості знаходитись в Києві...левову часту свого часу проводили в заміських резиденціях...

Поясню чому вибрані саме ці особи
Доходи айтішника в стільки ж разів вищі від доходів українця, в скільки доходи ТОП-100 вищі від доходів айтішників...

І ще одне
Середня вартість м2 в Кончі і середня вартість м2 у Києві - де буде вище?
А чому в селі вище ніж в столиці?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:13

Очікуємо чи очкуємо? ;)

Вибачаюся, шо не в тему, :wink: які очікування має експертна спільнота щодо дій ворога завтра?
1) 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.(Жданов)
2) варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний, може стати частиною великої наступальної кампанії. Угруповання, яке збирається в Білорусі, - може стати ударним кулаком", - вважає директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова М.Сунгуровський.
3) Провокації на ЗАЕС
4) Інші варіанти (уточніть, що саме)
fler
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