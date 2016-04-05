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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 21082109211021112112>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:22

fler
Все це може бути, але не 24-го, бо якось всі про це кажуть
А от 25-го ... чи 26-го ... може бути
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:27

  sergey_sryvkin написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:А хіба там були рублі та російська шкільна програма?.. туди лізли з інших причин.

Вот именно: у вас может быть совершенно самостоятельная история, школьная программа и всё прочее - причину все равно найдут.

А ви не підмінюйте тези.
Так, відсутність свинособтачої не гарантує вам безпеку, але з цього не витікає, що наявність свинособачої не підвищує рівень небезпеки.
Підвищує.

Язык как таковой вряд ли повышает. Повышает, скорее, наличие общих границ, территориальная близость. И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:29

  pesikot написав:
Нацистский шабаш на похоронах Дугиной | Виталий Портников


Кто там ещё ищет хороших россиян ?

Похороны Гейдриха напомнило.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:31

  fler написав:Вибачаюся, шо не в тему, :wink: які очікування має експертна спільнота щодо дій ворога завтра?
1) 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.(Жданов)
2) варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний, може стати частиною великої наступальної кампанії. Угруповання, яке збирається в Білорусі, - може стати ударним кулаком", - вважає директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова М.Сунгуровський.
3) Провокації на ЗАЕС
4) Інші варіанти (уточніть, що саме)

Хай они между собой договорятся. Например, Жданов из обзора в обзор рассказывает, что "мы не видим признаков ударной группировки в Беларуси"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:35

Цікаво...

23- 26 августа 1382 года ордынский хан Тохтамыш после трехдневной осады захватил Москву. Город был разорен, большинство жителей перебиты или уведены в рабство. Сам великий князь Дмитрий Донской в это время в своей столице отсутствовал.

Просто напоминаю, 640-я годовщина сожжения Москвы :!: :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:39

ОБС повідомляє (авторська редакція)

⚡️⚡️⚡️Мой источник сообщает, что завтра, 24 августа, ожидаются е*ейшие прилёты по военным объектам на ВРЕМЕННО оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Также, ожидаюся укропровокации в Белгороде, Курске и Москве.
Самые е*ейшие прилёты ожидаются в Крыму.
Просьба всех русских либо выехать с этих территорий, либо пару дней недель просидеть в укрытии или подвалах, т.к укронацисты очень злые.
Мой источник также дополняет, что на День Независимости украм от пиндосов с США прилетит подарок в виде очередных 150 Химарсов, 700 беспилотников Switchblade-600 и ещё много чего опасного для жизни расеян!!!!
расеяне, мы сила!!!! мы всё выдержим!!!! поэтому собираем монатки и валим накуй домой в Ростов, Краснодар и другие исконно расейские города.
Берегите себя!

ПС. Американські чиновники: США оголосить про пакет зброї в Україну на 3 мільярди доларів до Дня незалежності та 6-го місяця вторгнення Росії.
https://liveuamap.com/uk/2022/23-august ... to-ukraine
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.

В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  juristkostya написав:И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.

В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...

Ещё раз: язык и интерес агрессивного соседа имеют общую причину: территориальную близость. Не надо делать из языка причину, он на самом деле следствие.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:31

  juristkostya написав:
  Дюрі-бачі написав:
  juristkostya написав:И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.

В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...

Ещё раз: язык и интерес агрессивного соседа имеют общую причину: территориальную близость. Не надо делать из языка причину, он на самом деле следствие.

Це ніякий не наслідок - це просто одна з ланок в ланцюжку . Відірваний Кенігсберг якось нічому не заважає . А згадати ПортАртур та інші заморські території ... Так - ця імперія бажає бути суцільною - але це і створює з часом засилля імперської мови . Ну а спорідненість мови з язиком та церкви створювала завжди проблем нам більше , ніж будь-кому ...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:54

  juristkostya написав:
  Дюрі-бачі написав:
  juristkostya написав:И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.

В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...

Ещё раз: язык и интерес агрессивного соседа имеют общую причину: территориальную близость. Не надо делать из языка причину, он на самом деле следствие.

а ві думаете почему Венгрия единственная страна в Европе стянула большие войска 23 февраля к границе с Украиной.
Наверное Закарпатье было обещано Путином кентухе Орбану.Ввели бы войска под схему защиты своих граждан с паспортами и ничто бы европа не сказала Орбану.Им даже хорошо как с шельфом Чёрного моря который про...Ющенко с огромными запасами газа в своё время.
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