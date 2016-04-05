Додано: Вів 23 сер, 2022 19:39

⚡️⚡️⚡️Мой источник сообщает, что завтра, 24 августа, ожидаются е*ейшие прилёты по военным объектам на ВРЕМЕННО оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.Также, ожидаюся укропровокации в Белгороде, Курске и Москве.Самые е*ейшие прилёты ожидаются в Крыму.Просьба всех русских либо выехать с этих территорий, либо пару дней недель просидеть в укрытии или подвалах, т.к укронацисты очень злые.Мой источник также дополняет, что на День Независимости украм от пиндосов с США прилетит подарок в виде очередных 150 Химарсов, 700 беспилотников Switchblade-600 и ещё много чего опасного для жизни расеян!!!!расеяне, мы сила!!!! мы всё выдержим!!!! поэтому собираем монатки и валим накуй домой в Ростов, Краснодар и другие исконно расейские города.Берегите себя!ПС. Американські чиновники: США оголосить про пакет зброї в Україну на 3 мільярди доларів до Дня незалежності та 6-го місяця вторгнення Росії.