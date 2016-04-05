fler написав:Вибачаюся, шо не в тему, які очікування має експертна спільнота щодо дій ворога завтра? 1) 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.(Жданов) 2) варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний, може стати частиною великої наступальної кампанії. Угруповання, яке збирається в Білорусі, - може стати ударним кулаком", - вважає директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова М.Сунгуровський. 3) Провокації на ЗАЕС 4) Інші варіанти (уточніть, що саме)
Хай они между собой договорятся. Например, Жданов из обзора в обзор рассказывает, что "мы не видим признаков ударной группировки в Беларуси"
23- 26 августа 1382 года ордынский хан Тохтамыш после трехдневной осады захватил Москву. Город был разорен, большинство жителей перебиты или уведены в рабство. Сам великий князь Дмитрий Донской в это время в своей столице отсутствовал.
⚡️⚡️⚡️Мой источник сообщает, что завтра, 24 августа, ожидаются е*ейшие прилёты по военным объектам на ВРЕМЕННО оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Также, ожидаюся укропровокации в Белгороде, Курске и Москве. Самые е*ейшие прилёты ожидаются в Крыму. Просьба всех русских либо выехать с этих территорий, либо пару дней недель просидеть в укрытии или подвалах, т.к укронацисты очень злые. Мой источник также дополняет, что на День Независимости украм от пиндосов с США прилетит подарок в виде очередных 150 Химарсов, 700 беспилотников Switchblade-600 и ещё много чего опасного для жизни расеян!!!! расеяне, мы сила!!!! мы всё выдержим!!!! поэтому собираем монатки и валим накуй домой в Ростов, Краснодар и другие исконно расейские города. Берегите себя!
juristkostya написав:И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.
В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...
Ещё раз: язык и интерес агрессивного соседа имеют общую причину: территориальную близость. Не надо делать из языка причину, он на самом деле следствие.
Це ніякий не наслідок - це просто одна з ланок в ланцюжку . Відірваний Кенігсберг якось нічому не заважає . А згадати ПортАртур та інші заморські території ... Так - ця імперія бажає бути суцільною - але це і створює з часом засилля імперської мови . Ну а спорідненість мови з язиком та церкви створювала завжди проблем нам більше , ніж будь-кому ...
juristkostya написав:И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.
В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...
Ещё раз: язык и интерес агрессивного соседа имеют общую причину: территориальную близость. Не надо делать из языка причину, он на самом деле следствие.
а ві думаете почему Венгрия единственная страна в Европе стянула большие войска 23 февраля к границе с Украиной. Наверное Закарпатье было обещано Путином кентухе Орбану.Ввели бы войска под схему защиты своих граждан с паспортами и ничто бы европа не сказала Орбану.Им даже хорошо как с шельфом Чёрного моря который про...Ющенко с огромными запасами газа в своё время.