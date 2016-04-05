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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2109211021112112>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:08


"Контрнаступ на початку літа", "на правому березі окупанти вже в котлі", "вже тікають з Херсона"... - гучні та пусті заяви.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:29

  pesikot написав:fler
Все це може бути, але не 24-го, бо якось всі про це кажуть
А от 25-го ... чи 26-го ... може бути

На 25е в Моцквабаде собирают большой сходняк "по Украине".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:43

  juristkostya написав:Язык как таковой вряд ли повышает. Повышает, скорее, наличие общих границ, территориальная близость. И общность языка здесь скорее следствие, чем причина.

Засдяки російській мові вони вважають нас хамоватою руснею, замість чужинців. Тому й лізуть, бо на справжніх чужинців поки не наважуються
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:06

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:fler
Все це може бути, але не 24-го, бо якось всі про це кажуть
А от 25-го ... чи 26-го ... може бути

На 25е в Моцквабаде собирают большой сходняк "по Украине".

Вже більше тижня нам розповідають про накопичення ракет і установок С-300 для ударів, але нічого не робиться для їх превентивного знищення, сумирно чекають, поки це все полетить в сторону України, поки знову загинуть люди. Те ж саме з аеродромами - щоразу винищувачі злітають в Білорусі - унас тривоги. Чому б не роздовбати це, щоб більше не злітало? - нізя, поки не полетить по наших містах, а як полетить - все одно нізя. Ганьба якась.
Харків, Сумську і Чернігівську області з різних Бєлгородів обстрілюють щодня і адекватної відповіді немає, якусь одну бавовну в місяць нам покажуть і радіємо, як дурники. Очевидно ж, що без своєчасної відповіді, без превентивної боротьби з загрозами, як це завжди робить Ізраїль, обстріли не припиняться ніколи, та будуть тільки посилюватись.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 23 сер, 2022 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 22:17

Schmit
Я выставляю уже третий источник!!!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:02

  juristkostya написав:_hunter ваш прогноз понятен. осталось дожить до реализации :-)

реалізація наліцо, що ще чекати?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:13

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:В реальному світі: там де вища медіанна зарплата(за однакову кількість годин) - там люди живуть краще - це працює в 99% випадків.
Ні - не вірно.....
Кількість кольорових фантиків за годину роботи - не так важливо
Важливо що з необхідного ви можете купити за годину роботи своєї праці....
І от тут виявляться страшні речі для аполегетів високих зарплат....які потребують ще вищих часових/психологічних/фізичних затрат - на заробляння цих зарплат...але заробляти менше вони не можуть бо зобовязані оплачувати високі зарплати поліції/консьєржам...і так далі....

Проаналізуйте свої витрати по трьом критеріям
Ті без яких помрете
Ті без яких буде погано
Ті без яких могли обійтись....

Так от
Коли у Вас витрати більше 20 000 грн в місяць на особу виявиться наступне
Перша категорія - 15%
Друга категорія - 30%
Третя категорія - 55%....
При умові що Ви не починаючий бізнесмен з високими амбіціями.

ПС
Все наше життя - це віртуальний світ, в якому ми ганяємось за навязаними нам цінностями і тільки досягнувши ці цінності і отримавши можливість ними користатись - виявляється що як правило вони фальшиві...
Я сьогодні фінансово можу практично все
А фізіологічно/психологічно - практично нічого..
І навіщо я ганявся 30 років за цим усім?

В Києві сенйор ІТник гостинку/кавалірку може купити за 3 місяці роботи.
В Парижі сенйор ІТник подібну гарсонку може купити в іпотеку, і виплачувати 5 років.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:15

  andrijk777 написав:budivelnik
Ось конкретне питання: Чому ІТ-шніки на віддаленій роботі не ідуть в якісь забиті села, а вперто сидять в Києві?
В селі все набагато дешевше, екологічніше, природа. Будеш "перший парєнь на селе"!
Ні, не їдуть. Не вірять в "теорію Будівельника". :D :D

це ти про кого?
https://fi202x.blogspot.com/2022/07/2-2022.html
при курсі ПА28 можна було жити, на 3000 грн., про які писав будівельник, правда 1000 слати не виходило


  budivelnik написав:Чи 50 років( з 20 до 70 ) жити на курорті, в садку вишневому коло хати з зарплатою 3000 грн ..з якої 1000 пересилати дітям..бо Вам на все вистарчає...

То яка відповідь?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:24

  fler написав:Вибачаюся, шо не в тему, :wink: які очікування має експертна спільнота щодо дій ворога завтра?
1) 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.(Жданов)
2) варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний, може стати частиною великої наступальної кампанії. Угруповання, яке збирається в Білорусі, - може стати ударним кулаком", - вважає директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова М.Сунгуровський.
3) Провокації на ЗАЕС
4) Інші варіанти (уточніть, що саме)

РБ давно потрібно було накрити, але ж тут пісчать, що це разжіганіє, і крімінал, так що хто проти превентивного удару, може нахаватися конфєт Тузік від бальбашів по саме нехочу (це тим кому мало Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Бородянки, Чернігова ...)
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:26

  fler написав:23- 26 августа 1382 года ордынский хан Тохтамыш после трехдневной осады захватил Москву. Город был разорен, большинство жителей перебиты или уведены в рабство. Сам великий князь Дмитрий Донской в это время в своей столице отсутствовал.

Просто напоминаю, 640-я годовщина сожжения Москвы :!: :twisted:

дик, зачистка неугодних (князь как бьі ні при чьом)
flyman
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