pesikot написав:fler Все це може бути, але не 24-го, бо якось всі про це кажуть А от 25-го ... чи 26-го ... може бути
На 25е в Моцквабаде собирают большой сходняк "по Украине".
Вже більше тижня нам розповідають про накопичення ракет і установок С-300 для ударів, але нічого не робиться для їх превентивного знищення, сумирно чекають, поки це все полетить в сторону України, поки знову загинуть люди. Те ж саме з аеродромами - щоразу винищувачі злітають в Білорусі - унас тривоги. Чому б не роздовбати це, щоб більше не злітало? - нізя, поки не полетить по наших містах, а як полетить - все одно нізя. Ганьба якась. Харків, Сумську і Чернігівську області з різних Бєлгородів обстрілюють щодня і адекватної відповіді немає, якусь одну бавовну в місяць нам покажуть і радіємо, як дурники. Очевидно ж, що без своєчасної відповіді, без превентивної боротьби з загрозами, як це завжди робить Ізраїль, обстріли не припиняться ніколи, та будуть тільки посилюватись.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 23 сер, 2022 22:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:В реальному світі: там де вища медіанна зарплата(за однакову кількість годин) - там люди живуть краще - це працює в 99% випадків.
Ні - не вірно..... Кількість кольорових фантиків за годину роботи - не так важливо Важливо що з необхідного ви можете купити за годину роботи своєї праці.... І от тут виявляться страшні речі для аполегетів високих зарплат....які потребують ще вищих часових/психологічних/фізичних затрат - на заробляння цих зарплат...але заробляти менше вони не можуть бо зобовязані оплачувати високі зарплати поліції/консьєржам...і так далі....
Проаналізуйте свої витрати по трьом критеріям Ті без яких помрете Ті без яких буде погано Ті без яких могли обійтись....
Так от Коли у Вас витрати більше 20 000 грн в місяць на особу виявиться наступне Перша категорія - 15% Друга категорія - 30% Третя категорія - 55%.... При умові що Ви не починаючий бізнесмен з високими амбіціями.
ПС Все наше життя - це віртуальний світ, в якому ми ганяємось за навязаними нам цінностями і тільки досягнувши ці цінності і отримавши можливість ними користатись - виявляється що як правило вони фальшиві... Я сьогодні фінансово можу практично все А фізіологічно/психологічно - практично нічого.. І навіщо я ганявся 30 років за цим усім?
В Києві сенйор ІТник гостинку/кавалірку може купити за 3 місяці роботи. В Парижі сенйор ІТник подібну гарсонку може купити в іпотеку, і виплачувати 5 років.
andrijk777 написав:budivelnik Ось конкретне питання: Чому ІТ-шніки на віддаленій роботі не ідуть в якісь забиті села, а вперто сидять в Києві? В селі все набагато дешевше, екологічніше, природа. Будеш "перший парєнь на селе"! Ні, не їдуть. Не вірять в "теорію Будівельника".
fler написав:Вибачаюся, шо не в тему, які очікування має експертна спільнота щодо дій ворога завтра? 1) 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.(Жданов) 2) варіант масованого удару на День незалежності України - не самостійний, може стати частиною великої наступальної кампанії. Угруповання, яке збирається в Білорусі, - може стати ударним кулаком", - вважає директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова М.Сунгуровський. 3) Провокації на ЗАЕС 4) Інші варіанти (уточніть, що саме)
РБ давно потрібно було накрити, але ж тут пісчать, що це разжіганіє, і крімінал, так що хто проти превентивного удару, може нахаватися конфєт Тузік від бальбашів по саме нехочу (це тим кому мало Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Бородянки, Чернігова ...)
fler написав:23- 26 августа 1382 года ордынский хан Тохтамыш после трехдневной осады захватил Москву. Город был разорен, большинство жителей перебиты или уведены в рабство. Сам великий князь Дмитрий Донской в это время в своей столице отсутствовал.
Просто напоминаю, 640-я годовщина сожжения Москвы
дик, зачистка неугодних (князь как бьі ні при чьом)