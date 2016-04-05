pesikot написав:fler Все це може бути, але не 24-го, бо якось всі про це кажуть А от 25-го ... чи 26-го ... може бути
На 25е в Моцквабаде собирают большой сходняк "по Украине".
Вже більше тижня нам розповідають про накопичення ракет і установок С-300 для ударів, але нічого не робиться для їх превентивного знищення, сумирно чекають, поки це все полетить в сторону України, поки знову загинуть люди. Те ж саме з аеродромами - щоразу винищувачі злітають в Білорусі - унас тривоги. Чому б не роздовбати це, щоб більше не злітало? - нізя, поки не полетить по наших містах, а як полетить - все одно нізя. Ганьба якась. Харків, Сумську і Чернігівську області з різних Бєлгородів обстрілюють щодня і адекватної відповіді немає, якусь одну бавовну в місяць нам покажуть і радіємо, як дурники. Очевидно ж, що без своєчасної відповіді, без превентивної боротьби з загрозами, як це завжди робить Ізраїль, обстріли не припиняться ніколи, та будуть тільки посилюватись.
Немає чим знищувати.
29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область
Увечері в Сватовому стався вибух на складі, де зберігалося близько 3500 тонн боєприпасів. У повітря злетіли 3,5 тисячі тонн боєприпасів різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град» та «Ураган».
23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області
На території 65-го ракетно-артилерійського арсеналу військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом снарядів за межі арсеналу.
Загальна площа арсеналу 368 га. На складі зберігають 138 тис. тонн боєприпасів.
26 вересня 2017 року. Калинівка, Вінницька область
Здетонували боєприпаси на території 48-го арсеналу Міноборони, що за 2 кілометри від села Калинівка. На момент вибуху там зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град».
9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область
На території шостого арсеналу Міністерства оборони поблизу Ічні перед світанком почали вибухати боєприпаси.
Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га. Перед пожежею на арсеналі зберігалося 69,5 тисяч тонн боєприпасів, із яких використовувати повноцінно можна було 43 тисячі тонн. 95% боєприпасів були знищені у пожежі.
Через надзвичайну ситуацію зупинили рух залізничного й автомобільного транспорту, а також закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів.
Із навколишніх населених пунктів евакуювали 12 тисяч людей.
Schmit написав:Вже більше тижня нам розповідають про накопичення ракет і установок С-300 для ударів, але нічого не робиться для їх превентивного знищення, сумирно чекають, поки це все полетить в сторону України, поки знову загинуть люди. Те ж саме з аеродромами - щоразу винищувачі злітають в Білорусі - унас тривоги. Чому б не роздовбати це, щоб більше не злітало? - нізя, поки не полетить по наших містах, а як полетить - все одно нізя. Ганьба якась. Харків, Сумську і Чернігівську області з різних Бєлгородів обстрілюють щодня і адекватної відповіді немає, якусь одну бавовну в місяць нам покажуть і радіємо, як дурники. Очевидно ж, що без своєчасної відповіді, без превентивної боротьби з загрозами, як це завжди робить Ізраїль, обстріли не припиняться ніколи, та будуть тільки посилюватись.
Немає чим знищувати.
29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область
Увечері в Сватовому стався вибух на складі, де зберігалося близько 3500 тонн боєприпасів. У повітря злетіли 3,5 тисячі тонн боєприпасів різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град» та «Ураган».
23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області
На території 65-го ракетно-артилерійського арсеналу військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом снарядів за межі арсеналу.
Загальна площа арсеналу 368 га. На складі зберігають 138 тис. тонн боєприпасів.
26 вересня 2017 року. Калинівка, Вінницька область
Здетонували боєприпаси на території 48-го арсеналу Міноборони, що за 2 кілометри від села Калинівка. На момент вибуху там зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град».
9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область
На території шостого арсеналу Міністерства оборони поблизу Ічні перед світанком почали вибухати боєприпаси.
Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га. Перед пожежею на арсеналі зберігалося 69,5 тисяч тонн боєприпасів, із яких використовувати повноцінно можна було 43 тисячі тонн. 95% боєприпасів були знищені у пожежі.
Через надзвичайну ситуацію зупинили рух залізничного й автомобільного транспорту, а також закрили повітряний простір у радіусі 30 кілометрів.
Із навколишніх населених пунктів евакуювали 12 тисяч людей.
Щоб врятувати ці склади, де тони боєприпасів зберігались часом під відкритим небом, потрібно було ще хоча б за часів овоча починати будувати захищені від дронів сховища і розвозити звідти величезну кількість боєприпасів. Звісно, що обрані тоді нарідом зрадники овочі в кращому разі бездіяли. А почали будувати пізно - лише після 2014. Та навряд чи те, що було на цих складах, допомогло б відповісти на удари по Харкову з Бєлгорода. Тут потрібні високоточні Громи, Хаймарси (які вже є) або хоча б Вільхи, яких самі знаєте, чому не виготовили вчасно.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 24 сер, 2022 06:16, всього редагувалось 1 раз.
Азейбарджан, який готувався до визвольної війни десятиліття, відчув снаряжний голод через місяц війни, ми через два тижні, при цілих складах, максимум, через місяць. В ЄС запасів зброї вистачило б всього на два тижні такої війни. Добре що в США є військові заводи і вони безкоштовно діляться з нами своїми запасами зброї, що цілком вписується в дивну політику зеленої влади не витрачатись на виробництво вітчизняної зброї.
Дюрі-бачі написав:В мене тут під боком купа Мадяр. Мова і гроші - 2 ключові фактори, який створює передумови до сепаратизму, зазіхань сусіда та інших проблем...
Ещё раз: язык и интерес агрессивного соседа имеют общую причину: территориальную близость. Не надо делать из языка причину, он на самом деле следствие.
а ві думаете почему Венгрия единственная страна в Европе стянула большие войска 23 февраля к границе с Украиной. Наверное Закарпатье было обещано Путином кентухе Орбану.Ввели бы войска под схему защиты своих граждан с паспортами и ничто бы европа не сказала Орбану.Им даже хорошо как с шельфом Чёрного моря который про...Ющенко с огромными запасами газа в своё время.
Ну так вы сами ответили: поводом сделали бы наличие паспортов.
lapay написав:що цілком вписується в дивну політику зеленої влади
Сивочолий гетьман був одним із отців партії регіонів. Кому як не йому краще знати що потрібно країні. В зелених такого досвіду немає, зелені вони ще. Їм можна пробачити. А от досвідченому гетьману таке пробачити мабуть не вийде.
Американці заборонили ними бити по раші, бояться ескалації. А Кучма в свій час пропонував залишити 46 твердопаливних ракет (без ядерної начинки звісно ) СС-24 в яких тривалий час зберігання і які можуть летіти на 10 тис км.
Goodman написав:Ukrainian Штатно ракеты РТ-23 УТТХ были рассчитаны на 15-летний срок эксплуатации и по мере его истечения ракеты были выведены из эксплуатации в 2002—2004 гг -------- Тема Кучми закрита.
Експлуатацію при бажані можна було продовжити ще на 15 плюс 15 років.