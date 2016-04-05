Ukrainian написав:Сивочолий гетьман був одним із отців партії регіонів. Кому як не йому краще знати що потрібно країні. В зелених такого досвіду немає, зелені вони ще. Їм можна пробачити. А от досвідченому гетьману таке пробачити мабуть не вийде.
Само собою, без гетьмана не було б ПР, і дамбас дружно б проголосував за Тягнибока, а не за януковича, разом з тобою. Подумаєш, про..ли зелені правий берег херсонщини, не підірвавши мости, онижедети, як і їх виборці, до речі.
Знову Порошенко. До вас говориш про конкретну проблему, а ви "а вот ваш парашенка..." Та до чого тут він? Для чого постійно його згадувати?
Ukrainian написав:
Schmit написав:Хаймарси
Американці заборонили ними бити по раші, бояться ескалації. А Кучма в свій час пропонував залишити 46 твердопаливних ракет (без ядерної начинки звісно ) СС-24 в яких тривалий час зберігання і які можуть летіти на 10 тис км.
То потрібно працювати з цим питанням, їхати до американців і пояснювати ситуацію. Де ці кулеби сидять? чому не діють? Чому Зе не поїде? Нічого з країною не станеться за один-два дні його відсутності.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 24 сер, 2022 07:29, всього редагувалось 2 разів.
Goodman написав:Ukrainian Штатно ракеты РТ-23 УТТХ были рассчитаны на 15-летний срок эксплуатации и по мере его истечения ракеты были выведены из эксплуатации в 2002—2004 гг -------- Тема Кучми закрита.
Експлуатацію при бажані можна було продовжити ще на 15 плюс 15 років.
Ага, открываешь, значит, формуляр, зачеркиваешь "2002", пишешь сверху "2017", и ракета исправно служит. И так раз за разом, плевое дело