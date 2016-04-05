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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2111211221132114>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Сивочолий гетьман був одним із отців партії регіонів. Кому як не йому краще знати що потрібно країні.
В зелених такого досвіду немає, зелені вони ще. Їм можна пробачити. А от досвідченому гетьману таке пробачити мабуть не вийде.

Само собою, без гетьмана не було б ПР, і дамбас дружно б проголосував за Тягнибока, а не за януковича, разом з тобою. Подумаєш, про..ли зелені правий берег херсонщини, не підірвавши мости, онижедети, як і їх виборці, до речі.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:00

Ukrainian для початку подивіться хто виробник. потім на економічні можливості і так далі по ланцюжку. Тема таки однозначно закрита.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Подумаєш, про..ли зелені правий берег херсонщини, не підірвавши мости, онижедети, як і їх виборці, до речі.

так їм порадили , через великий задум.
що краще "перемога" у Херсоні чи штурм Києва?
вчора, сьогодні і завтра - керують військові
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:10

  Goodman написав:
  lapay написав:Подумаєш, про..ли зелені правий берег херсонщини, не підірвавши мости, онижедети, як і їх виборці, до речі.

так їм порадили , через великий задум.
що краще "перемога" у Херсоні чи штурм Києва?
вчора, сьогодні і завтра - керують військові

Їм радили рити окопи і, само собою, мінувати мости, але хтось комусь не повірив. Військові самі війну не починають, як і підготовку до неї.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:11

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:за часів овоча починати

За тих часів гетьман овощ досить не погано уживались. Навіщо їм було щось там будувати ?
Президент Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Указ про призначення Петра Порошенка з'явився на сайті президента 23 березня, рівно місяць після того, як йому запропонували очолити міністерство.

Раніше посаду міністра економічного розвитку і торгівлі займав нинішній секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв.

14 лютого президент звільнив Андрія Клюєва з посади і призначив секретарем РНБО. З того часу посаду міністра економічного розвитку і торгівлі була вакантною.
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2 ... ukovych_ek

Знову Порошенко. До вас говориш про конкретну проблему, а ви "а вот ваш парашенка..." Та до чого тут він? Для чого постійно його згадувати?
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Хаймарси

Американці заборонили ними бити по раші, бояться ескалації. А Кучма в свій час пропонував залишити 46 твердопаливних ракет (без ядерної начинки звісно ) СС-24 в яких тривалий час зберігання і які можуть летіти на 10 тис км.

То потрібно працювати з цим питанням, їхати до американців і пояснювати ситуацію. Де ці кулеби сидять? чому не діють? Чому Зе не поїде? Нічого з країною не станеться за один-два дні його відсутності.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 24 сер, 2022 07:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:13

  Ukrainian написав:
  Goodman написав:Ukrainian
Штатно ракеты РТ-23 УТТХ были рассчитаны на 15-летний срок эксплуатации и по мере его истечения ракеты были выведены из эксплуатации в 2002—2004 гг
-------- Тема Кучми закрита.

Експлуатацію при бажані можна було продовжити ще на 15 плюс 15 років.

Ага, открываешь, значит, формуляр, зачеркиваешь "2002", пишешь сверху "2017", и ракета исправно служит. И так раз за разом, плевое дело
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:39

  Goodman написав:Ukrainian для початку подивіться хто виробник. потім на економічні можливості і так далі по ланцюжку. Тема таки однозначно закрита.

Виробник «ВО Південмаш ім. О. М. Макарова».
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:але хтось комусь не повірив.

В сенсі не вірив?
Ось Буданов попереджував ще листопаді. Хто йому не вірив ?
Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому – голова ГУР Міноборони

21 листопада 2021, 17:22
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka ... 72016.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:48

  Ukrainian написав:
  lapay написав:але хтось комусь не повірив.

В сенсі не вірив?
Ось Буданов попереджував ще листопаді. Хто йому не вірив ?
Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому – голова ГУР Міноборони

21 листопада 2021, 17:22
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka ... 72016.html

Тобто Зеленський не повірив Буданову ?
Тому і казав про шашлики на травневі свята ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 07:50

  Ukrainian написав:
  lapay написав:але хтось комусь не повірив.

В сенсі не вірив?
Ось Буданов попереджував ще листопаді. Хто йому не вірив ?
Росія готується до нового нападу на Україну в січні-лютому – голова ГУР Міноборони

21 листопада 2021, 17:22
https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka ... 72016.html

Під ніком Хтось ховається найвеличніший - "умывальников начальник и мочалок командир".
lapay
 
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