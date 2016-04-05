Говорив щоб не сіяти паніки, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. А те що серед українців виявилось багато зрадників які як тут люблять говорити злилили південь. То такий вже менталітет і зелені тут ні до чого.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 08:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Говорив щоб не сіяти паніки, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. А те що серед українців виявилось багато зрадників які як тут люблять говорити злилили південь. То такий вже менталітет і зелені тут ні до чого.
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