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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2111211221132114
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобто Зеленський не повірив Буданову ?
Тому і казав про шашлики на травневі свята ?

Говорив щоб не сіяти паніки, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. А те що серед українців виявилось багато зрадників які як тут люблять говорити злилили південь. То такий вже менталітет і зелені тут ні до чого.
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