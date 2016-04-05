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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2121212221232124>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:38

  Schmit написав:
  sequence написав:
  otg написав:.. Как то в начале ветки я писал что потери 50 тыс убитыми для РФ это капец для их группировки. К сожалению пока это не так.

не расстраивайте местных, они в это искренне верят. Так же, как вата верит конашенкову.
2 месяца назад, когда я имел неосторожность предположить, что по потерям в живой силе плюс минус паритет, меня в какахи тут макали все кому не лень.

Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно.

На самом деле, генштаб ни разу не написал, что цифра "потери" - это убитыми.
Вполне может быть, что это убитые + раненые.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:41

  Schmit написав:У ваших дописах як завжди, нічого не зрозуміло.

Зачем тогда мне давать Вам весь расклад чуть-ли не Генштаба, по невыполненным работам с БК?
Если Вы всё равно не понимаете, не представляете, ибо ОНО Вам и нах... не нужно?

Ибо Вы, физически не представляете о чём идёт речь?
Ну, тупо просто "0"....
1. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перебраны в ручную.
2. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перевезены на новые мелкие базы.(отгружены вручную - разгружены вручную)
3. Эти новые мелкие базы должны были быть подготовлены.
4. Это всё ручной труд и ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ
5. А денег даже на охрану не выделялось в должном объёме. :evil:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 24 сер, 2022 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:44

Schmit
Я вже зовсім запутався з цим Швецом.
Якщо Мельниченко працював на фсб, то чого ж він тоді він поїхав жити до Вашингтону?
*Як передає українська служба Бі-Бі-Сі, 31 січня “Таймс” вмістила статтю про М.Мельниченка, колишнього офіцера охорони Президента України Леоніда Кучми, який зараз живе у Вашингтоні.*
https://vn.20minut.ua/Podii/povernennya ... -2821.html

Правда, дивує, що він видвигався кандидатом від Соціалістичної партії:
"(Екс-майор балотувався до Верховної Ради України за партійним списком Соціалістичної партії України, однак М.Мельниченку відмовили в реєстрації кандидатом у депутати, оскільки він не проживає постійно в Україні — УНІАН".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:46

  Kudrjavuy написав:
  Letusrock написав:
  juristkostya написав:А что это она раньше не зарабатывала этот самый Х+N ?
А, понял: работодатель резко подобрел и поднял з.п.

ну треба ж розганяти економіку, чому б не підняти зарплату на розмір іпотечного платежу )))

Бред.
Любые деньги прежде всего нужно обеспечить товаром собственного производства и доступ к ним.
- Это и есть Ваша "ипотека"(производство)



це взагалі то був сарказм
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:52

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:У ваших дописах як завжди, нічого не зрозуміло.

Зачем тогда мне давать Вам весь расклад чуть-ли не Генштаба, по невыполненным работам с БК?
Если Вы всё равно не понимаете, не представляете, ибо ОНО Вам и нах... не нужно?

Ибо Вы, физически не представляете о чём идёт речь?
Ну просто "0"....
1. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перебраны в ручную.
2. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перевезены на новые мелкие базы.
3. Эти новые мелкие базы должны были быть подготовлены.
4. Это всё ручной труд и ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ
5. А денег даже на охрану не выделялось в должном объёме. :evil:

А я про що написав? схоже це ви нічого не зрозуміли.
Я вказав, що для порятунку складів потрібно було починати будувати захищені сховища і перебирати ще давним давно - хоча б за часів овоча, а то і раніше бо це задача на роки. Звісно, тоді ніхто нічого не робив, мляво заворушились тільки після подій 2014, та було вже пізно.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:58

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:США исходно построены на том, что туда едут самые активные, пробивные, способные
Отсюда уезжают, туда приезжают. Нет предпосылок строить такие аналогии, как вы предлагаете

Одне другому не мішає.
Але саме США придумало підсадити людей на кредити і як наслідок надмірне споживання. Це одна з ключових речей які дозволили "перемогти СРСР". СРСР також пробував(ощад. книжки), але "нэ шмогло".
І, як ви правильно написали, Україна також пробувала, але "нэ шмогла". Правда по інших причинах ніж СРСР.

Боже мой, какая каша у вас в голове...."сберкнижки" не имеют ничего общего с потреб кредитами

Вони мають "общее" - спроба розкрутити економіку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:02

  sequence написав:
  otg написав:.. Как то в начале ветки я писал что потери 50 тыс убитыми для РФ это капец для их группировки. К сожалению пока это не так.

не расстраивайте местных, они в это искренне верят. Так же, как вата верит конашенкову.
2 месяца назад, когда я имел неосторожность предположить, что по потерям в живой силе плюс минус паритет, меня в какахи тут макали все кому не лень.

Залужный назвал количество погибших в войне с Россией украинских героев
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев.

Ничего себе плюс-минус паритет
Или предлагаете не верить Залужному ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:05

  pesikot написав:..
Ничего себе плюс-минус паритет
Или предлагаете не верить Залужному ?

Да хрен его знает :cry:
В любом случае - плюс дивизия пропавших без вести, плюс трупы наших у врага, плюс дивизия пленных там же
Есть возражения?
ЗЫ А если еще плюсовать неизвестное количество искалеченных, то картина еще мрачнее. Но общая численность защитников пока позволяет такие потери
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:17

  detroytred написав:Schmit
Я вже зовсім запутався з цим Швецом.
Якщо Мельниченко працював на фсб, то чого ж він тоді він поїхав жити до Вашингтону?
*Як передає українська служба Бі-Бі-Сі, 31 січня “Таймс” вмістила статтю про М.Мельниченка, колишнього офіцера охорони Президента України Леоніда Кучми, який зараз живе у Вашингтоні.*
https://vn.20minut.ua/Podii/povernennya ... -2821.html

Правда, дивує, що він видвигався кандидатом від Соціалістичної партії:
"(Екс-майор балотувався до Верховної Ради України за партійним списком Соціалістичної партії України, однак М.Мельниченку відмовили в реєстрації кандидатом у депутати, оскільки він не проживає постійно в Україні — УНІАН".

Хто зна, як воно. Можливо у той час до агентів фсб у США було лояльне ставлення.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:30

  andrijk777 написав:Вони мають "общее" - спроба розкрутити економіку.

Сберкнижки - це був розвод лохів, кошти фактично йшли на воєнку.
Zebra
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