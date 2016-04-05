otg написав:.. Как то в начале ветки я писал что потери 50 тыс убитыми для РФ это капец для их группировки. К сожалению пока это не так.
не расстраивайте местных, они в это искренне верят. Так же, как вата верит конашенкову. 2 месяца назад, когда я имел неосторожность предположить, что по потерям в живой силе плюс минус паритет, меня в какахи тут макали все кому не лень.
Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно. Тоді й на відвоювання територій надіятись марно.
Рашист Подоляка ще 2-3 місяці тому оцінював безповоротні втрати Росії в 15-20 тисяч, плюс 4-5 тисячі лугандонців (а він має безпосередній доступ до офіційних джерел)
Контр-наступу не буде, для цього потрібно, щоб формувалися резерви у тилу, тисяч 200 мобілізованих, що навчаються штурмовати позиції на бронетехніці.
Як варіант, можливо вони навчаютсья у Британії, але я чомусь думаю, що цієї кількості для контр-наступу не достатньо.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 24 сер, 2022 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно. Тоді й на відвоювання територій надіятись марно.
Я з вас трохи в шоці. То ви викидаєте купу пропагандистської фігні в яку щиро вірите. І тільки вас трохи макнути в реальність - зразу "все пропало". Це рівнянння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. Війна не тільки на фронті, є ще й війна економік, інформаційна війна і т. д. Можливість поповнювати втрати. Готовність воювати, врешті решт. Для прикладу, США у Вєтнамі втратили в 20 разів менше, ніж ДРВ, але програли. Аналогічно СССР у Афганістані. Наразі це рівняння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. надто багато інформації приховано. Чергова соломинка може зламати спину верблюду (при чому, це стосується обох сторін). Купа чорних лебедів ще може бути попереду. Щодо наступу - наразі наша армія до нього не готова, вона не вміє наступати. Всі спроби наступу закінчувались великими втратами. Особисто я вірю в нашу перемогу.
Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком-то количестве и когда приедет – пока не разглашается.
sequence написав:"В любом случае - плюс дивизия пропавших без вести, плюс трупы наших у врага, плюс дивизия пленных там же Есть возражения?"
Ще раз пояснюю. Є фотобаза знищеної з обох сторін техніки. Вона не може бути оцінкою втрат, тому що невідомо, який відсоток потрапляю у інтернет. Він може відрізнятися в обох сторін певною мірою. Але ця база з якоюсь достовірністю може визначити співвідношення втрат(ВСІХ ВТРАТ:вбитих, поранених, полонених, покалічених - співвідношення з обох сторін буде близьким,крім полонених - там ситуація відрізняється через Маріуполь). Так от, якщо oryx має фоток втрат русні в техніці в 3-4 рази більше - то не можуть бути втрати обох сторін приблизно рівними. Максимум співвідношення може бути 1:2, з урахуванням того, що русні забороняли знімати, що вони кидали техніку на початках і т. д.
Schmit написав:Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно. Тоді й на відвоювання територій надіятись марно.
Я з вас трохи в шоці. То ви викидаєте купу пропагандистської фігні в яку щиро вірите. І тільки вас трохи макнути в реальність - зразу "все пропало". Це рівнянння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. Війна не тільки на фронті, є ще й війна економік, інформаційна війна і т. д. Можливість поповнювати втрати. Готовність воювати, врешті решт. Для прикладу, США у Вєтнамі втратили в 20 разів менше, ніж ДРВ, але програли. Аналогічно СССР у Афганістані. Наразі це рівняння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. надто багато інформації приховано. Чергова соломинка може зламати спину верблюду (при чому, це стосується обох сторін). Купа чорних лебедів ще може бути попереду. Щодо наступу - наразі наша армія до нього не готова, вона не вміє наступати. Всі спроби наступу закінчувались великими втратами. Особисто я вірю в нашу перемогу.
Цієї осені наступ обов'язково потрібен. Якщо наступу не буде, то і перемоги(такої як ми собі уявляємо) не буде. Після зими все устаканиться і наступати вже ніхто не захоче.