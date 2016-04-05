RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2122212321242125>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:42

  Schmit написав:
  sequence написав:
  otg написав:.. Как то в начале ветки я писал что потери 50 тыс убитыми для РФ это капец для их группировки. К сожалению пока это не так.

не расстраивайте местных, они в это искренне верят. Так же, как вата верит конашенкову.
2 месяца назад, когда я имел неосторожность предположить, что по потерям в живой силе плюс минус паритет, меня в какахи тут макали все кому не лень.

Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно. Тоді й на відвоювання територій надіятись марно.

Рашист Подоляка ще 2-3 місяці тому оцінював безповоротні втрати Росії в 15-20 тисяч, плюс 4-5 тисячі лугандонців (а він має безпосередній доступ до офіційних джерел)

Контр-наступу не буде, для цього потрібно, щоб формувалися резерви у тилу, тисяч 200 мобілізованих, що навчаються штурмовати позиції на бронетехніці.

Як варіант, можливо вони навчаютсья у Британії, але я чомусь думаю, що цієї кількості для контр-наступу не достатньо.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 24 сер, 2022 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1726 раз.
Подякували: 2539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно. Тоді й на відвоювання територій надіятись марно.

Я з вас трохи в шоці. То ви викидаєте купу пропагандистської фігні в яку щиро вірите. І тільки вас трохи макнути в реальність - зразу "все пропало".
Це рівнянння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. Війна не тільки на фронті, є ще й війна економік, інформаційна війна і т. д. Можливість поповнювати втрати. Готовність воювати, врешті решт.
Для прикладу, США у Вєтнамі втратили в 20 разів менше, ніж ДРВ, але програли. Аналогічно СССР у Афганістані.
Наразі це рівняння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. надто багато інформації приховано. Чергова соломинка може зламати спину верблюду (при чому, це стосується обох сторін). Купа чорних лебедів ще може бути попереду.
Щодо наступу - наразі наша армія до нього не готова, вона не вміє наступати. Всі спроби наступу закінчувались великими втратами.
Особисто я вірю в нашу перемогу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:2 месяца назад, когда я имел неосторожность предположить, что по потерям в живой силе плюс минус паритет, меня в какахи тут макали все кому не лень.

По відкритим джерелам, бази фотографій підбитої російської техніки значно більші, ніж нашої. Відповідно, малоймовірно, щоб по втратах був паритет.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подарок ко Дню Независимости: Байден объявил о рекордном пакете помощи на $3 миллиарда
Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком-то количестве и когда приедет – пока не разглашается.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7108
З нами з: 31.08.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 14:53

  sashaqbl написав:
  sequence написав:2 месяца назад, когда я имел неосторожность предположить, что по потерям в живой силе плюс минус паритет, меня в какахи тут макали все кому не лень.

По відкритим джерелам, бази фотографій підбитої російської техніки значно більші, ніж нашої. Відповідно, малоймовірно, щоб по втратах був паритет.

еще раз, цитируя себя
"В любом случае - плюс дивизия пропавших без вести, плюс трупы наших у врага, плюс дивизия пленных там же
Есть возражения?"
sequence
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2040 раз.
Подякували: 1842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:01

Всё же, объявление Войны со стороны РФ и Беларуси БЫЛО :!:
https://www.washingtonpost.com/national ... -survival/
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9963
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:"В любом случае - плюс дивизия пропавших без вести, плюс трупы наших у врага, плюс дивизия пленных там же
Есть возражения?"

Ще раз пояснюю. Є фотобаза знищеної з обох сторін техніки.
Вона не може бути оцінкою втрат, тому що невідомо, який відсоток потрапляю у інтернет. Він може відрізнятися в обох сторін певною мірою.
Але ця база з якоюсь достовірністю може визначити співвідношення втрат(ВСІХ ВТРАТ:вбитих, поранених, полонених, покалічених - співвідношення з обох сторін буде близьким,крім полонених - там ситуація відрізняється через Маріуполь).
Так от, якщо oryx має фоток втрат русні в техніці в 3-4 рази більше - то не можуть бути втрати обох сторін приблизно рівними. Максимум співвідношення може бути 1:2, з урахуванням того, що русні забороняли знімати, що вони кидали техніку на початках і т. д.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:15

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Вони мають "общее" - спроба розкрутити економіку.

Сберкнижки - це був розвод лохів, кошти фактично йшли на воєнку.

Без лоха и жизнь плоха. :D Це і для США актуально.
Але в СРСР це все було дуже тупо і топорно. Правителі були надто тупі і надто вузько мислили.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:18

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Вони мають "общее" - спроба розкрутити економіку.

Сберкнижки - це був розвод лохів, кошти фактично йшли на воєнку.

Без лоха и жизнь плоха. :D Це і для США актуально.
Але в СРСР це все було дуже тупо і топорно. Правителі були надто тупі і надто вузько мислили.

Що спільного між сберкнижками(що фактично є депозитами, і знижає споживчий попит в економіці) та кредитуванням економіки на всіх рівнях?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 15:21

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Враховуючи, що ми в обороні і якщо втрати "плюс-мінус паритет" - ми таки пройо**ємо" і то серйозно. Тоді й на відвоювання територій надіятись марно.

Я з вас трохи в шоці. То ви викидаєте купу пропагандистської фігні в яку щиро вірите. І тільки вас трохи макнути в реальність - зразу "все пропало".
Це рівнянння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. Війна не тільки на фронті, є ще й війна економік, інформаційна війна і т. д. Можливість поповнювати втрати. Готовність воювати, врешті решт.
Для прикладу, США у Вєтнамі втратили в 20 разів менше, ніж ДРВ, але програли. Аналогічно СССР у Афганістані.
Наразі це рівняння з надто багатьма змінними, щоб робити висновки. надто багато інформації приховано. Чергова соломинка може зламати спину верблюду (при чому, це стосується обох сторін). Купа чорних лебедів ще може бути попереду.
Щодо наступу - наразі наша армія до нього не готова, вона не вміє наступати. Всі спроби наступу закінчувались великими втратами.
Особисто я вірю в нашу перемогу.

Цієї осені наступ обов'язково потрібен. Якщо наступу не буде, то і перемоги(такої як ми собі уявляємо) не буде.
Після зими все устаканиться і наступати вже ніхто не захоче.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2122212321242125>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Сибарит, pesikot, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3509)
24.08.2022 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.