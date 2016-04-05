RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 212921302131213221332134>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:24

  andrijk777 написав:
  flyman написав: маючи 2.5кує (100К грн) в ЄС ти приблизно на тому ж рівні, що в Україні із 10Кгрн (250 ойро)
Це брехня.
*медіанні витрати це ще кращий показник, безумовно. Але нажаль його нереально важко порахувати. Я не бачив таких даних по усіх країнах, а якщо б і бачив не довіряв би їм.

Так навіщо ви на них посилаєтеся?
І якість життя складається з багатьох компонент.
Та ж страхова медицина. В неї є і позитивні, і негативні сторони.

Звичайно, якщо в вас є умовний залишковий мільон - ви може де завгодно почувати себе впевнено.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18869
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2434 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:30

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав: Значить про шашлики можна а про те що гетьман не вірив в напад ні? Якісь подвійні стандарти не знаходиш.

Берега попутав? Гетьман давно вже не президент так що має повне право вірити у що завгодно, бо відповідальності за країну не несе.
Крім того доступу до ексклюзивної інформації від розвідок світу у нього не було, на відміну від Зе. Так що припиняй вже перекидати відповідальність з діючого президента на папередника.

Відповідальність лежить на усіх українцях в тому числі на тобі та гетьманові.
Якщо вже на те пішло то Буданов відкритим текстом попереджав про напад ще в листопаді, потім в грудні попереджали союзники.
Країна готувалась в міру своїх можливостей, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. Тому президент не мав морального права про це говорити відкритим текстом.

Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда - заклеймили порохоботами.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 24 сер, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:31

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав: Значить про шашлики можна а про те що гетьман не вірив в напад ні? Якісь подвійні стандарти не знаходиш.

Берега попутав? Гетьман давно вже не президент так що має повне право вірити у що завгодно, бо відповідальності за країну не несе.
Крім того доступу до ексклюзивної інформації від розвідок світу у нього не було, на відміну від Зе. Так що припиняй вже перекидати відповідальність з діючого президента на папередника.

Відповідальність лежить на усіх українцях в тому числі на тобі та гетьманові.
Якщо вже на те пішло то Буданов відкритим текстом попереджав про напад ще в листопаді, потім в грудні попереджали союзники.
Країна готувалась в міру своїх можливостей, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. Тому президент не мав морального права про це говорити відкритим текстом.

якби в країні на південь від твого місця проживання президент сказав, що не мав морального права попередити про небезпеку для громадян, там би був не імпічмент, а щось на кшталт ближче до полковника Лінча, як на мене :D
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 24 сер, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 29.09.19
Подякував: 359 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.

Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11035
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:36

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.

Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.

питання трохи про інше - в тебе зараз розпал робочого дня.
ким ти працюєш, що так строчиш повідомлення?
це ж не в України, щоб в робочий час на форумі виступати :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 29.09.19
Подякував: 359 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:38

  flyman написав:
  Schmit написав:Йо**і барановичі, винищувачі злітають і злітають. Якого ху** цей курятник досі не роздовбаний, як в Саках?

мені тут на форумі недавно пояснювали хворумчани, що це "разжіганіє вайни, стаття ККУ"

Це разжиганіє не війни, а всього лиш спецоперації.
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.

Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.

У кожної зради має бути ім'я і прізвище. А у випадку з Півднем одним-двома прізвищами не обійдеться. Там десятки прізвищ з владних структур повинні бути названі.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 24 сер, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 3226
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:питання трохи про інше - в тебе зараз розпал робочого дня.
ким ти працюєш, що так строчиш повідомлення?
це ж не в України, щоб в робочий час на форумі виступати

В мене зараз 7 година вечора. Ти мене точно з кимось плутаєш.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11035
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:41

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав: У ваших дописах як завжди, нічого не зрозуміло.
Зачем тогда мне давать Вам весь расклад чуть-ли не Генштаба, по невыполненным работам с БК?
Если Вы всё равно не понимаете, не представляете, ибо ОНО Вам и нах... не нужно?
Ибо Вы, физически не представляете о чём идёт речь?
Ну, тупо просто "0"....
1. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перебраны в ручную.
2. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перевезены на новые мелкие базы.(отгружены вручную - разгружены вручную)
3. Эти новые мелкие базы должны были быть подготовлены.
4. Это всё ручной труд и ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ
5. А денег даже на охрану не выделялось в должном объёме. :evil:

А где взять ДЕНЬГИ, если по официальным данным половина трудоспособных вообще не платит налоги, а вторая половина "оптимизирует", да еще плачет, что "5% - это много".
Starikan
2
 
Повідомлень: 18869
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2434 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:42

  Ukrainian написав:
  Shaman написав:питання трохи про інше - в тебе зараз розпал робочого дня.
ким ти працюєш, що так строчиш повідомлення?
це ж не в України, щоб в робочий час на форумі виступати

В мене зараз 7 година вечора. Ти мене точно з кимось плутаєш.

начебто писали, що пан Ukrainian в Канаді.
повернувся? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 29.09.19
Подякував: 359 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 18:43

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
Свідома маніпуляція , з спробою заклеймити всіх при чому безпідставно
1 Зрадників серед громадян України використовуючих українську мову і відвідуючих ПЦУ - мізер....в межах математичної похибки - десь 0,01-0,1%
2 Серед тих 15-25% які використовують в спілкуванні російську - зрадників на порядок більше ніж серед тих хто описаний в п1...але навіть в цій групі
повноцінних зрадників - 1% = 100 000 осіб з 10 млн(група2) або 40 млн( вся Україна)
потенційних зрадників - 10%=1 млн осіб з 10 млн( група2) або 40 млн ( вся Україна

То як - хворіє Україна зрадниками? чи сволота в межах 1% є в будь-якій країні..
І там де Держава сильна - там цей 1% сидить в буцегарні
Там де Держава -Демократична - там навіть під час війни можна розносити проросійську пропаганду мовою агресора на загальноукраїнських сторінках..і модератори за це по писку не настукали..
Як казав Холява
Сумно..бл-ть

ПС
Я б тільки за виділенне червоним - цього 3,14дараса на все життя з форуму викинув.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25888
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 212921302131213221332134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 101158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 462427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3672
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4241)
24.08.2022 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.