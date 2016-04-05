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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:24
andrijk777 написав: flyman написав:
маючи 2.5кує (100К грн) в ЄС ти приблизно на тому ж рівні, що в Україні із 10Кгрн (250 ойро)
Це брехня.
*медіанні витрати це ще кращий показник, безумовно. Але нажаль його нереально важко порахувати. Я не бачив таких даних по усіх країнах, а якщо б і бачив не довіряв би їм.
Так навіщо ви на них посилаєтеся?
І якість життя складається з багатьох компонент.
Та ж страхова медицина. В неї є і позитивні, і негативні сторони.
Звичайно, якщо в вас є умовний залишковий мільон - ви може де завгодно почувати себе впевнено.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:30
Ukrainian написав: Schmit написав: Ukrainian написав:
Значить про шашлики можна а про те що гетьман не вірив в напад ні? Якісь подвійні стандарти не знаходиш.
Берега попутав? Гетьман давно вже не президент так що має повне право вірити у що завгодно, бо відповідальності за країну не несе.
Крім того доступу до ексклюзивної інформації від розвідок світу у нього не було, на відміну від Зе. Так що припиняй вже перекидати відповідальність з діючого президента на папередника.
Відповідальність лежить на усіх українцях в тому числі на тобі та гетьманові.
Якщо вже на те пішло то Буданов відкритим текстом попереджав про напад ще в листопаді, потім в грудні попереджали союзники.
Країна готувалась в міру своїх можливостей, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. Тому президент не мав морального права про це говорити відкритим текстом.
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда - заклеймили порохоботами.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 24 сер, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:31
Ukrainian написав: Schmit написав: Ukrainian написав:
Значить про шашлики можна а про те що гетьман не вірив в напад ні? Якісь подвійні стандарти не знаходиш.
Берега попутав? Гетьман давно вже не президент так що має повне право вірити у що завгодно, бо відповідальності за країну не несе.
Крім того доступу до ексклюзивної інформації від розвідок світу у нього не було, на відміну від Зе. Так що припиняй вже перекидати відповідальність з діючого президента на папередника.
Відповідальність лежить на усіх українцях в тому числі на тобі та гетьманові.
Якщо вже на те пішло то Буданов відкритим текстом попереджав про напад ще в листопаді, потім в грудні попереджали союзники.
Країна готувалась в міру своїх можливостей, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. Тому президент не мав морального права про це говорити відкритим текстом.
якби в країні на південь від твого місця проживання президент сказав, що не мав морального права попередити про небезпеку для громадян, там би був не імпічмент, а щось на кшталт ближче до полковника Лінча, як на мене
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 24 сер, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:33
Schmit написав:
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:36
Ukrainian написав: Schmit написав:
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
питання трохи про інше - в тебе зараз розпал робочого дня.
ким ти працюєш, що так строчиш повідомлення?
це ж не в України, щоб в робочий час на форумі виступати
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:38
flyman написав: Schmit написав:
Йо**і барановичі, винищувачі злітають і злітають. Якого ху** цей курятник досі не роздовбаний, як в Саках?
мені тут на форумі недавно пояснювали хворумчани, що це "разжіганіє вайни, стаття ККУ"
Це разжиганіє не війни, а всього лиш спецоперації.
Ukrainian написав: Schmit написав:
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
У кожної зради має бути ім'я і прізвище. А у випадку з Півднем одним-двома прізвищами не обійдеться. Там десятки прізвищ з владних структур повинні бути названі.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 24 сер, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:41
Shaman написав:
питання трохи про інше - в тебе зараз розпал робочого дня.
ким ти працюєш, що так строчиш повідомлення?
це ж не в України, щоб в робочий час на форумі виступати
В мене зараз 7 година вечора. Ти мене точно з кимось плутаєш.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:41
Kudrjavuy написав: Schmit написав:
У ваших дописах як завжди, нічого не зрозуміло.
Зачем тогда мне давать Вам весь расклад чуть-ли не Генштаба, по невыполненным работам с БК?Если Вы всё равно не понимаете, не представляете, ибо ОНО Вам и нах... не нужно?
Ибо Вы, физически не представляете о чём идёт речь?
Ну, тупо просто "0"....
1. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перебраны в ручную.
2. Эти сотни тысяч тон БК должны были быть перевезены на новые мелкие базы.(отгружены вручную - разгружены вручную)
3. Эти новые мелкие базы должны были быть подготовлены.
4. Это всё ручной труд и ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ - ДЕНЬГИ
5. А денег даже на охрану не выделялось в должном объёме.
А где взять ДЕНЬГИ, если по официальным данным половина трудоспособных вообще не платит налоги, а вторая половина "оптимизирует", да еще плачет, что "5% - это много".
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:42
Ukrainian написав: Shaman написав:
питання трохи про інше - в тебе зараз розпал робочого дня.
ким ти працюєш, що так строчиш повідомлення?
це ж не в України, щоб в робочий час на форумі виступати
В мене зараз 7 година вечора. Ти мене точно з кимось плутаєш.
начебто писали, що пан Ukrainian
в Канаді.
повернувся?
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:43
Ukrainian написав: Schmit написав:
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові
, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
Свідома маніпуляція , з спробою заклеймити всіх при чому безпідставно
1 Зрадників серед громадян України використовуючих українську мову і відвідуючих ПЦУ - мізер....в межах математичної похибки - десь 0,01-0,1%
2 Серед тих 15-25% які використовують в спілкуванні російську - зрадників на порядок більше ніж серед тих хто описаний в п1...але навіть в цій групі
повноцінних зрадників - 1% = 100 000 осіб з 10 млн(група2) або 40 млн( вся Україна)
потенційних зрадників - 10%=1 млн осіб з 10 млн( група2) або 40 млн ( вся Україна
То як - хворіє Україна зрадниками? чи сволота в межах 1% є в будь-якій країні..
І там де Держава сильна - там цей 1% сидить в буцегарні
Там де Держава -Демократична - там навіть під час війни можна розносити проросійську пропаганду мовою агресора на загальноукраїнських сторінках..і модератори за це по писку не настукали..
Як казав ХоляваСумно..бл-ть
ПС
Я б тільки за виділенне червоним - цього 3,14дараса на все життя з форуму викинув.
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