Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52

З Днем Незалежності! Нічого собі скільки диванних нитиків сьогодні повилазило. "Ми не будемо наступати...", "у нас втрати більші, а в росії менші, ніж ми показуємо...", "недостатньо сил...", "недостатньо зброї...", "ми реалісти..." І ниють, ниють, ниють. Як дитина хоче, щоб батьки її заспокоювали, то говорить, що все погано. Чогось солдати на передовій не ниють, а на дивані так хочеться в наступ вже прямо зараз. Хоч і так зрозуміло, що Україна вижала максимум із своїх можливостей і "за 2-3 дня захопимо Київ" перетворилося вже в півпроку війни, де можливо Росія ще трохи навіть наступає, але в останній місяць її завоювання це декілька сіл. І потрібен час, щоб ситуція змінилася. Гітлер в 41-му за пару місяців до Москви дійшов, а потім усім світом його виганяли 4 роки. А ви що думаєете легко буде? Про росія це навіть не фашистська Німеччина, вона максимум 100-200км пройшла за 6 місяців. Тому дурню зрозуміло, що ситуація змінюється на нашу користь.

Сьогодні Байденюк надав 2,8 млрд. військової допомоги! Це додатково до рекордної помісячної суми за серпень. А тепер нагадайте мені річний бюджет оборони України останні роки, якщо перевести в дол. по согоднішньому курсу? Ось так, одним розчерком пера річний оборонний бюджет. Невже Ви думаєте, що американцям немає де гроші дівати і вони залишать уже вкладені в нас ресурси на поталу Росії? І який у них тоді буе авторитет? Так що держимо стрій, адже динаміка на лице, чи за останні 8 років, вкл. 5 місяців війни, ми собі могли уявити удари по Кримським базам?