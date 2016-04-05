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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:51
budivelnik написав:
Я б тільки за виділенне червоним - цього 3,14дараса на все життя з форуму викинув.
Ти хочеш в ЄС ? Тому мабуть навчись поважати думку інших а не тільки свою. А по друге досить почитати цю гілку проте як «південь злили та північ не змогли захистити і тд», то стане зрозуміло що зрадників набагато більше. І в усьому шукати зраду таки в українців у крові.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52
З Днем Незалежності! Нічого собі скільки диванних нитиків сьогодні повилазило. "Ми не будемо наступати...", "у нас втрати більші, а в росії менші, ніж ми показуємо...", "недостатньо сил...", "недостатньо зброї...", "ми реалісти..." І ниють, ниють, ниють. Як дитина хоче, щоб батьки її заспокоювали, то говорить, що все погано. Чогось солдати на передовій не ниють, а на дивані так хочеться в наступ вже прямо зараз. Хоч і так зрозуміло, що Україна вижала максимум із своїх можливостей і "за 2-3 дня захопимо Київ" перетворилося вже в півпроку війни, де можливо Росія ще трохи навіть наступає, але в останній місяць її завоювання це декілька сіл. І потрібен час, щоб ситуція змінилася. Гітлер в 41-му за пару місяців до Москви дійшов, а потім усім світом його виганяли 4 роки. А ви що думаєете легко буде? Про росія це навіть не фашистська Німеччина, вона максимум 100-200км пройшла за 6 місяців. Тому дурню зрозуміло, що ситуація змінюється на нашу користь.
Сьогодні Байденюк надав 2,8 млрд. військової допомоги! Це додатково до рекордної помісячної суми за серпень. А тепер нагадайте мені річний бюджет оборони України останні роки, якщо перевести в дол. по согоднішньому курсу? Ось так, одним розчерком пера річний оборонний бюджет. Невже Ви думаєте, що американцям немає де гроші дівати і вони залишать уже вкладені в нас ресурси на поталу Росії? І який у них тоді буе авторитет? Так що держимо стрій, адже динаміка на лице, чи за останні 8 років, вкл. 5 місяців війни, ми собі могли уявити удари по Кримським базам?
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:52
Ukrainian написав: Schmit написав: Ukrainian написав:
Американці заборонили використовувати їхню зброю для ударів поза межами України, бояться ескалації.
Значить МЗС недопрацьовує з американцями.
Американська влада турбується за власних громадян (та недопущення переростання конфлікту в ядерну війну) в першу чергу. До чого тут МЗС?
Ви дійсно вірите, що пуйло може завдати ядерного удару по Штатах?
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Додано: Сер 24 сер, 2022 18:55
Starikan написав:
Ви дійсно вірите, що пуйло може завдати ядерного удару по Штатах?
Я ні. Американська еліта вірить, в противному разі навіщо забороняти Україні завдавати ударів по території раші.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:09
Ukrainian написав: budivelnik написав: Ukrainian написав:
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові
, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
Свідома маніпуляція , з спробою заклеймити всіх при чому безпідставно
1 Зрадників серед громадян України використовуючих українську мову і відвідуючих ПЦУ - мізер....в межах математичної похибки - десь 0,01-0,1%
2 Серед тих 15-25% які використовують в спілкуванні російську - зрадників на порядок більше ніж серед тих хто описаний в п1...але навіть в цій групі
повноцінних зрадників - 1% = 100 000 осіб з 10 млн(група2) або 40 млн( вся Україна)
потенційних зрадників - 10%=1 млн осіб з 10 млн( група2) або 40 млн ( вся Україна
То як - хворіє Україна зрадниками? чи сволота в межах 1% є в будь-якій країні..
І там де Держава сильна - там цей 1% сидить в буцегарні
Там де Держава -Демократична - там навіть під час війни можна розносити проросійську пропаганду мовою агресора на загальноукраїнських сторінках..і модератори за це по писку не настукали..
Як казав ХоляваСумно..бл-ть
ПС
Я б тільки за виділенне червоним - цього 3,14дараса на все життя з форуму викинув.
Ти хочеш в ЄС ? Тому мабуть навчись поважати думку інших а не тільки свою. А по друге досить почитати цю гілку проте як «південь злили та північ не змогли захистити і тд», то стане зрозуміло що зрадників набагато більше. І в усьому шукати зраду таки в українців у крові.
А що хотіти в ЄС
І слухати проплаченого московита,який прикривається своїм але несе маячню - це тотожні речі?
Чи ти вирішив ще одну москальську побрехеньку про 3,14дарасів в ЄС - розкрутити?
Так от спеціально для тебе
Чим сильніше влада закручує гайки - тим більше нетрадиціоналів в суспільстві...
Так от
в мусульманській Чечні неформалів типу .... і тих хто ...з тваринками - на порядок більше ніж в ЄС...
А все тому що в ЄС легше поспілкуватись з протилежною статтю ніж з іншим видом.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 24 сер, 2022 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:10
Ukrainian написав: Starikan написав:
Ви дійсно вірите, що пуйло може завдати ядерного удару по Штатах?
Я ні. Американська еліта вірить, в противному разі навіщо забороняти Україні завдавати ударів по території раші.
Наші політики (особливо з МЗС) повинні наполегливо пояснювати і переконувати американську еліту, що без знищення військових об'єктів безпосередньо на території ворога війну нам не виграти. Без адекватної відповіді Харків та інші міста будуть обстрілювати доти, поки вони неперетворяться на Маріуполі.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:16
budivelnik написав:
А що хотіти в ЄС
І слухати проплаченого московита,який прикривається своїм але несе маячню - це тотожні речі?
Чи ти вирішив ще одну москальську побрехеньку про 3,14дарасів в ЄС - розкрутити?
Так от спеціально для тебе
Чим сильніше влада закручує гайки - тим більше нетрадиціоналів в суспільстві...
Так от
в мусульманській Чечні неформалів типу .... і тих хто ...з тваринками - на порядок більше ніж в ЄС...
А все тому що в ЄС легше поспілкуватись з протилежною статтю ніж з іншим видом.
Перечитай завтра зранку те що ти пишеш сьогодні.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:21
Zebra написав:
Рашист Подоляка ще 2-3 місяці тому оцінював безповоротні втрати Росії в 15-20 тисяч, плюс 4-5 тисячі лугандонців (а він має безпосередній доступ до офіційних джерел)
Ничего он не имеет. Он раз 5 Изюм брал
Ну раз угадал.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:21
Ukrainian написав:
Перечитай завтра зранку те що ти пишеш сьогодні.
А може почнеш з себе?
Фразою Зрада в українців у крові
Ти образив всіх українців....
І образив тільки тому що серед нас є 0,1-1% зрадників?
Виправи свою фразу наприклад на наступну
В 1 з 1000(10000) українців - зрада в крові...
І мені не буде за що зачепитись..
Так що давай - виправляйся, спасай легенду про канадського українця
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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:29
sashaqbl написав:
Ще раз пояснюю. Є фотобаза знищеної з обох сторін техніки.
Вона не може бути оцінкою втрат, тому що невідомо, який відсоток потрапляю у інтернет. Він може відрізнятися в обох сторін певною мірою.
Але ця база з якоюсь достовірністю може визначити співвідношення втрат(ВСІХ ВТРАТ:вбитих, поранених, полонених, покалічених - співвідношення з обох сторін буде близьким,крім полонених - там ситуація відрізняється через Маріуполь).
Так от, якщо oryx має фоток втрат русні в техніці в 3-4 рази більше - то не можуть бути втрати обох сторін приблизно рівними. Максимум співвідношення може бути 1:2, з урахуванням того, що русні забороняли знімати, що вони кидали техніку на початках і т. д.
По технике может быть плюс минус где то правильно. Единственное может где то преувеличили, потому что кто то видел одним глазом, кто то что то предположил и понеслось. Но по личному составу здесь очень тяжело ориентироваться. От этого и завышенные цифры +наверное и информационный стимул для наших войск и для населения. Там прапорщик по нашим потерям считал. Он хоть двоечник, но арифметику, вижу, иногда не прогуливал. Возможно цифры где то близкие.
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