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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2131213221332134>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:49

sashaqbl У війни вже 4 фази є і на кожній із них співвідношення врат кардинально різні: якщо на першій фазі в лютому ми колони громили на марші і там русня мерла шаленими темпами, то на третьому етапі в травні-червні наші вмирали під канонадами арти не маючи чим відповісти. Рівна ситуація по втратах десь з липня, коли ми почали склади нищити.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Россияне стреляли в замок, но так и не смогли взломать дверь в квартиру" Рассказ жителя Бучи

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:02

Президент Латвії закликає «розібратися» з проросійськи налаштованою частиною населення, яка протиставляє себе проєвропейському курсу його держави. Він каже, протиріччя між «русскомирцями» та рештою громадян загострились через агресію Росії в Україні. В Латвії близько 30% російськомовних, не всі вони підтримують Росію, але мене завжди дивувало, що ті, хто тут за Путіна, не валять з Латвії в Росію, а продовжують чомусь користуватися всіма перевагами європейських паспортів.

У деякі країни ЄС прийшло розуміння необхідності боротьби з "рузьким міром" на своїй території вже сьогодні, не чекаючи появи "асвабадітєлєй" на кордонах. До речі, перше, що вони зробили - це обмежили використання "язика", який "ні на що не впливає"(с). Наступний крок - демонтаж памятників і припинення віз росіянам. Посилення національної армії та оборони країни почали ще раніше, з першими погрозами від пу на їх адресу.

Цікаво, чи буде це масовим - скільки країн ЄС охопить така політика :roll: Поки що візи припиняють 8 із 21 країн ЄС.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:20

эти русские прибалты как наши беженцы которые ноют на разных ресурсах что в европе так плохо с медициной и нужно работать тяжело но в Украину понятно никто не возвращается.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:28

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:30

  Ukrainian написав:
Відповідальність лежить на усіх українцях в тому числі на тобі та гетьманові.
Вы вообще еб-лись. Ответственность лежит на одном человеке. Он сидит в Кремле.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:31

  konstantin kirovograd написав:эти русские прибалты как наши беженцы которые ноют на разных ресурсах что в европе так плохо с медициной и нужно работать тяжело но в Украину понятно никто не возвращается.

Высрался ? Убери за собой

Это ваши в прибалтике ноют, что к ним обращаются как не к гражданам
При это, ваши там язык учить не хотят, от слова - совсем
И это уже лет 30 как

Ничего не напоминает ?
Ах да, россиянам в Украине что-то там "запрещают"

И эти ваши россияне в прибалтике, почему-то, лет 30 не хотят вернутся в РФ
Мучаются, страдают, но вернутся в РФ не хотят
Ты же сам знаешь, почему не хотят

Поэтому, не натягивай сову на глобус
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:32

  Starikan написав:А где взять ДЕНЬГИ, если по официальным данным половина трудоспособных вообще не платит налоги, а вторая половина "оптимизирует", да еще плачет, что "5% - это много".

:!:
Им необходимо предоставлять условия, как раз честно зарабатывать себе на этих складах.
Тем, кто честно всё платил в Украине - до сих пор обещают % кинуть...
https://www.ostro.org/ua/general/economics/news/645178/
И дороги наверное оказались не для Всех https://bastion.tv/ganba-zelenim-blaznyam_n48753
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 24 сер, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:34

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  Ukrainian написав: Значить про шашлики можна а про те що гетьман не вірив в напад ні? Якісь подвійні стандарти не знаходиш.

Берега попутав? Гетьман давно вже не президент так що має повне право вірити у що завгодно, бо відповідальності за країну не несе.
Крім того доступу до ексклюзивної інформації від розвідок світу у нього не було, на відміну від Зе. Так що припиняй вже перекидати відповідальність з діючого президента на папередника.

Відповідальність лежить на усіх українцях в тому числі на тобі та гетьманові.
Якщо вже на те пішло то Буданов відкритим текстом попереджав про напад ще в листопаді, потім в грудні попереджали союзники.
Країна готувалась в міру своїх можливостей, паніка б тільки зіграла на руку Кремлю. Тому президент не мав морального права про це говорити відкритим текстом.
не надо делать из граждан детей и истеричек.
А надо четко разъяснить ситуацию и поставить задачу. Ну, как Черчилль по возвращении из Европы в 39-м
Да, сложно. Но таковы задачи президентского уровня.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 20:39

Орки обстреляли эвакуационный поезд...
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/355 ... nenih.html
Чисто человеческое интересно, отношение государства Израиль к террористам?
https://t.me/uniannet/69562
Kudrjavuy
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