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Додано: Сер 24 сер, 2022 19:49
sashaqbl У війни вже 4 фази є і на кожній із них співвідношення врат кардинально різні: якщо на першій фазі в лютому ми колони громили на марші і там русня мерла шаленими темпами, то на третьому етапі в травні-червні наші вмирали під канонадами арти не маючи чим відповісти. Рівна ситуація по втратах десь з липня, коли ми почали склади нищити.
Додано: Сер 24 сер, 2022 19:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:02
Президент Латвії закликає «розібратися» з проросійськи налаштованою частиною населення, яка протиставляє себе проєвропейському курсу його держави. Він каже, протиріччя між «русскомирцями» та рештою громадян загострились через агресію Росії в Україні. В Латвії близько 30% російськомовних, не всі вони підтримують Росію, але мене завжди дивувало, що ті, хто тут за Путіна, не валять з Латвії в Росію, а продовжують чомусь користуватися всіма перевагами європейських паспортів.
У деякі країни ЄС прийшло розуміння необхідності боротьби з "рузьким міром" на своїй території вже сьогодні, не чекаючи появи "асвабадітєлєй" на кордонах. До речі, перше, що вони зробили - це обмежили використання "язика", який "ні на що не впливає"(с). Наступний крок - демонтаж памятників і припинення віз росіянам. Посилення національної армії та оборони країни почали ще раніше, з першими погрозами від пу на їх адресу.
Цікаво, чи буде це масовим - скільки країн ЄС охопить така політика Поки що візи припиняють 8 із 21 країн ЄС.
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:20
эти русские прибалты как наши беженцы которые ноют на разных ресурсах что в европе так плохо с медициной и нужно работать тяжело но в Украину понятно никто не возвращается.
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:30
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:31
Высрался ? Убери за собой
Это ваши в прибалтике ноют, что к ним обращаются как не к гражданам
При это, ваши там язык учить не хотят, от слова - совсем
И это уже лет 30 как
Ничего не напоминает ?
Ах да, россиянам в Украине что-то там "запрещают"
И эти ваши россияне в прибалтике, почему-то, лет 30 не хотят вернутся в РФ
Мучаются, страдают, но вернутся в РФ не хотят
Ты же сам знаешь, почему не хотят
Поэтому, не натягивай сову на глобус
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:32
Им необходимо предоставлять условия, как раз честно зарабатывать себе на этих складах.
Тем, кто честно всё платил в Украине - до сих пор обещают % кинуть...
И дороги наверное оказались не для Всех
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 24 сер, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:34
не надо делать из граждан детей и истеричек.
А надо четко разъяснить ситуацию и поставить задачу. Ну, как Черчилль по возвращении из Европы в 39-м
Да, сложно. Но таковы задачи президентского уровня.
Додано: Сер 24 сер, 2022 20:39
Орки обстреляли эвакуационный поезд...
Чисто человеческое интересно, отношение государства Израиль к террористам?
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