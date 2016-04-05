fler написав:

Президент Латвії закликає «розібратися» з проросійськи налаштованою частиною населення, яка протиставляє себе проєвропейському курсу його держави. Він каже, протиріччя між «русскомирцями» та рештою громадян загострились через агресію Росії в Україні. В Латвії близько 30% російськомовних, не всі вони підтримують Росію, але мене завжди дивувало, що ті, хто тут за Путіна, не валять з Латвії в Росію, а продовжують чомусь користуватися всіма перевагами європейських паспортів.У деякі країни ЄС прийшло розуміння необхідності боротьби з "рузьким міром" на своїй території вже сьогодні, не чекаючи появи "асвабадітєлєй" на кордонах. До речі, перше, що вони зробили - це обмежили використання "язика", який "ні на що не впливає"(с). Наступний крок - демонтаж памятників і припинення віз росіянам. Посилення національної армії та оборони країни почали ще раніше, з першими погрозами від пу на їх адресу.Цікаво, чи буде це масовим - скільки країн ЄС охопить така політикаПоки що візи припиняють 8 із 21 країн ЄС.