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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:40
Schmit написав: flyman написав: Schmit написав:
Йо**і барановичі, винищувачі злітають і злітають. Якого ху** цей курятник досі не роздовбаний, як в Саках?
мені тут на форумі недавно пояснювали хворумчани, що це "разжіганіє вайни, стаття ККУ"
Це разжиганіє не війни, а всього лиш спецоперації.
Ukrainian написав: Schmit написав:
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
У кожної зради має бути ім'я і прізвище. А у випадку з Півднем одним-двома прізвищами не обійдеться. Там десятки прізвищ з владних структур повинні бути названі.
а якщо там вказівка була від самого-самого, отож.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:42
budivelnik написав: Ukrainian написав: Schmit написав:
Відповідальність на більшості, яка обрала профнепридатну владу. Меншість попереджала, що буде біда.
Можна було і не повідомляти нічого суспільству, готуватись таємно. Та судячи з просраного за кілька днів Півдня, подій в Гостомелі, Бучі... готувались відємно.
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові
, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
Свідома маніпуляція , з спробою заклеймити всіх при чому безпідставно
1 Зрадників серед громадян України використовуючих українську мову і відвідуючих ПЦУ - мізер....в межах математичної похибки - десь 0,01-0,1%
2 Серед тих 15-25% які використовують в спілкуванні російську - зрадників на порядок більше ніж серед тих хто описаний в п1...але навіть в цій групі
повноцінних зрадників - 1% = 100 000 осіб з 10 млн(група2) або 40 млн( вся Україна)
потенційних зрадників - 10%=1 млн осіб з 10 млн( група2) або 40 млн ( вся Україна
То як - хворіє Україна зрадниками? чи сволота в межах 1% є в будь-якій країні..
І там де Держава сильна - там цей 1% сидить в буцегарні
Там де Держава -Демократична - там навіть під час війни можна розносити проросійську пропаганду мовою агресора на загальноукраїнських сторінках..і модератори за це по писку не настукали..
Як казав ХоляваСумно..бл-ть
ПС
Я б тільки за виділенне червоним - цього 3,14дараса на все життя з форуму викинув.
Цікаво, що там з УПЦМП, як там із громадянством Новінського яке дав йому ВФЯ? Все ОК.
Так де в крові зрада? Україніан, ау?!
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:45
Starikan написав: Ukrainian написав:
Американська влада турбується за власних громадян (та недопущення переростання конфлікту в ядерну війну) в першу чергу. До чого тут МЗС?
Ви дійсно вірите, що пуйло може завдати ядерного удару по Штатах?
Дик, він тут воює з НАТО і США, бо без них би за три дні.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:46
flyman написав:
Цікаво, що там з УПЦМП, як там із громадянством Новінського яке дав йому ВФЯ? Все ОК.
Так де в крові зрада? Україніан, ау?!
флайман, умоляю, хотите спорить с будивельныком - спорьте, но хотя бы не цитируйте, это ж просто кровь из глаз.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:49
flyman написав: Schmit написав: Ukrainian написав:
Так нажаль серед українців виявилось багато зрадників тому втрата півдня. Зрада в українців у крові, це не важко зрозуміти навіть читаючи цю гілку.
У кожної зради має бути ім'я і прізвище. А у випадку з Півднем одним-двома прізвищами не обійдеться. Там десятки прізвищ з владних структур повинні бути названі.
а якщо там вказівка була від самого-самого, отож.
Ну, тоді "неначасі".
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:49
fler написав:
Президент Латвії закликає «розібратися» з проросійськи налаштованою частиною населення, яка протиставляє себе проєвропейському курсу його держави. Він каже, протиріччя між «русскомирцями» та рештою громадян загострились через агресію Росії в Україні. В Латвії близько 30% російськомовних, не всі вони підтримують Росію, але мене завжди дивувало, що ті, хто тут за Путіна, не валять з Латвії в Росію, а продовжують чомусь користуватися всіма перевагами європейських паспортів.
У деякі країни ЄС прийшло розуміння необхідності боротьби з "рузьким міром" на своїй території вже сьогодні, не чекаючи появи "асвабадітєлєй" на кордонах. До речі, перше, що вони зробили - це обмежили використання "язика", який "ні на що не впливає"(с). Наступний крок - демонтаж памятників і припинення віз росіянам. Посилення національної армії та оборони країни почали ще раніше, з першими погрозами від пу на їх адресу.
Цікаво, чи буде це масовим - скільки країн ЄС охопить така політика
Поки що візи припиняють 8 із 21 країн ЄС.
Ну Прибалтику надо знать. Там ситуация совершенно другая чем у нас. Если у нас всего %5-10 включая Донбасс из всех русскоязычных ждут "асвабадителей", то в Прибалтики с точностью наоборот. %90 симпатизируют РФ.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:54
flyman написав:
а якщо там вказівка була від самого-самого, отож.
Як що б там було б від самого-самого Ви б вже приветствовали б войска Путэна.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 20:58
otg написав: flyman написав:
а якщо там вказівка була від самого-самого, отож.
Як що б там було б від самого-самого Ви б вже приветствовали б войска Путэна.
цікаво відслідкувати весь логічний ланцюжок, як з одного випливає інше.
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Додано: Сер 24 сер, 2022 21:12
flyman написав:
цікаво відслідкувати весь логічний ланцюжок, як з одного випливає інше.
Плохо в школе учились? На пальцах: Если так просто Зе сдает Юг. Что ему стоило еще проще сдать Киев и всю Украину?
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