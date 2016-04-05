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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2133213421352136>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:31

  pesikot написав:Подарок ко Дню Независимости: Байден объявил о рекордном пакете помощи на $3 миллиарда
Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком-то количестве и когда приедет – пока не разглашается.

Уже известно. С оффсайта Пентагона:
Nearly $3 Billion in Additional Security Assistance for Ukraine
AUG. 24, 2022
...
Capabilities include:

- Six additional National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) with additional munitions for NASAMS;
- Up to 245,000 rounds of 155mm artillery ammunition;
- Up to 65,000 rounds of 120mm mortar ammunition;
- Up to 24 counter-artillery radars;
- Puma Unmanned Aerial Systems (UAS) and support equipment for Scan Eagle UAS systems;
- VAMPIRE Counter-Unmanned Aerial Systems;
- Laser-guided rocket systems;
- Funding for training, maintenance, and sustainment.

https://www.defense.gov/News/Releases/R ... r-ukraine/

До нового пакету військової допомоги Україні від США входять:

– 6 зенітних ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами;
– до 245 000 артилерійських снарядів 155 мм;
– до 65 000 мінометних снарядів 122 мм;
– до 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій;
– розвідувальні БПЛА Puma та допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;
– безпілотники VAMPIRE;
– ракетні системи з лазерним наведенням;
– фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

https://war.obozrevatel.com/ukr/pentago ... ryadiv.htm
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 21:39

  Kudrjavuy написав:Орки обстреляли эвакуационный поезд...
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/355 ... nenih.html
Чисто человеческое интересно, отношение государства Израиль к террористам?
https://t.me/uniannet/69562

ППЦ...
https://t.me/dneproperatyv/38700
Если судить по карте https://liveuamap.com/uk/2022/24-august ... -15-killed
ТО непосредственно было две ракеты по станции (сельской) и по подстанции станционной.

Ночь и день - пахали всем, что было включительно с авиацией по Гуляйполю :?:
Артёмовск(Бахмут) сегодня: https://novosti.dn.ua/news/330104-na-ba ... -ta-sklady
Страшит перспектива действительности "хороших русских" в Украине - только "мёртвый русский"(по факту ордынец и наймыты)
Про Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Васильевку, Миргород, Кременчуг, .... ордынцы решили, словно в "последний раз"?
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:03

Вот, вероятно к чему они форсируют события: официально развязать Войну.
И всеобщую мобилизацию в Моцковитянской Орде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/24/7364671/
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и CNN.

"Российское руководство дало указание официальным лицам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Мы действительно можем увидеть объявление Россией первого или первых референдумов до конца этой недели", - сказал Кирби.

Регионами, где могут состояться референдумы, являются части Херсонской и Запорожской областей на юге, а также частично оккупированные Донецкая и Луганская области на востоке Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:10

  Kudrjavuy написав:
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:28

  otg написав:
  Kudrjavuy написав: Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.

Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 24 сер, 2022 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:32

  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО.
Ну по Крыму не ограничивают.... Не придумывайте страшилки. :)
Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
И с Этим не очень. Особенно в Херсонской и Запорожской области. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:34

  otg написав:
  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО.
Ну по Крыму не ограничивают.... Не придумывайте страшилки. :)
Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
И с Этим не очень. Особенно в Херсонской и Запорожской области. :)

Так що там з РБ? Бульбаш красну кнопку тиць-тиць?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:38

  flyman написав:Так що там з РБ? Бульбаш красну кнопку тиць-тиць?
Огорчу Вас. С Бульбашом пока все по прежнему. Слава богу что у власти и в генштабе не все ПТУшники вроде некоторых завсегдатеев этого форума.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:44

  otg написав:
  flyman написав:Так що там з РБ? Бульбаш красну кнопку тиць-тиць?
Огорчу Вас. С Бульбашом пока все по прежнему. Слава богу что у власти и в генштабе не все ПТУшники вроде некоторых завсегдатеев этого форума.

ясно, ОП дає добро
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во поворот:
    Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС
    Эксперты МАГАТЭ, скорее всего, смогут посетить Запорожскую АЭС до середины сентября, Россия не против этого, заверил постпред. Ранее такое предложение выдвинул Киев, согласовав параметры миссии с ООН на фоне обстрелов станции.
otg
 
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