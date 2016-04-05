Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком-то количестве и когда приедет – пока не разглашается.
Уже известно. С оффсайта Пентагона:
Nearly $3 Billion in Additional Security Assistance for Ukraine AUG. 24, 2022 ... Capabilities include:
- Six additional National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) with additional munitions for NASAMS; - Up to 245,000 rounds of 155mm artillery ammunition; - Up to 65,000 rounds of 120mm mortar ammunition; - Up to 24 counter-artillery radars; - Puma Unmanned Aerial Systems (UAS) and support equipment for Scan Eagle UAS systems; - VAMPIRE Counter-Unmanned Aerial Systems; - Laser-guided rocket systems; - Funding for training, maintenance, and sustainment.
До нового пакету військової допомоги Україні від США входять:
– 6 зенітних ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами; – до 245 000 артилерійських снарядів 155 мм; – до 65 000 мінометних снарядів 122 мм; – до 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій; – розвідувальні БПЛА Puma та допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle; – безпілотники VAMPIRE; – ракетні системи з лазерним наведенням; – фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Ночь и день - пахали всем, что было включительно с авиацией по Гуляйполю Артёмовск(Бахмут) сегодня: https://novosti.dn.ua/news/330104-na-ba ... -ta-sklady Страшит перспектива действительности "хороших русских" в Украине - только "мёртвый русский"(по факту ордынец и наймыты) Про Харьков, Донбасс, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Васильевку, Миргород, Кременчуг, .... ордынцы решили, словно в "последний раз"?
Вот, вероятно к чему они форсируют события: официально развязать Войну. И всеобщую мобилизацию в Моцковитянской Орде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/24/7364671/ Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и CNN.
"Российское руководство дало указание официальным лицам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Мы действительно можем увидеть объявление Россией первого или первых референдумов до конца этой недели", - сказал Кирби.
Регионами, где могут состояться референдумы, являются части Херсонской и Запорожской областей на юге, а также частично оккупированные Донецкая и Луганская области на востоке Украины.
Kudrjavuy написав: Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.
Kudrjavuy написав: Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.
Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 24 сер, 2022 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС Эксперты МАГАТЭ, скорее всего, смогут посетить Запорожскую АЭС до середины сентября, Россия не против этого, заверил постпред. Ранее такое предложение выдвинул Киев, согласовав параметры миссии с ООН на фоне обстрелов станции.