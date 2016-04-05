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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2133213421352136
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:21

Збройні Сили України отримають 6 зенітно-ракетних комплексів NASAMS та ракети до них.

Це уже буде 8

цікаво які міста прикриватимуть і коли заступлять на чергування :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:54

СБУ затримала на Миколаївщині корегувальника, який передавав дані про позиції ЗСУ і HIMARS
За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.
https://internetua.com/sbu-zatrimala-na ... u-i-himars

Затримано агентів, які коригували удари по Запоріжжю – СБУ

https://www.slovoidilo.ua/2022/08/22/no ... zhzhyu-sbu

ДержZрадники

Кількість: 722

https://www.chesno.org/traitors/?page=1

Також СБУ оприлюднила деякі прізвища зрадників, які увійшли до "керівного складу" окупаційного органу:
Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;
Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

https://www.unian.ua/war/sbu-oprilyudni ... 34720.html

Але винен в усьому Зе.

І на додачу.

Водночас 15% продовжують дивитись російські серіали як і раніше, а чверть респондентів – продовжують слухати російську музику.

Відповідні результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".
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