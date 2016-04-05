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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 21322133213421352136>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:03

Вот, вероятно к чему они форсируют события: официально развязать Войну.
И всеобщую мобилизацию в Моцковитянской Орде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/24/7364671/
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и CNN.

"Российское руководство дало указание официальным лицам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Мы действительно можем увидеть объявление Россией первого или первых референдумов до конца этой недели", - сказал Кирби.

Регионами, где могут состояться референдумы, являются части Херсонской и Запорожской областей на юге, а также частично оккупированные Донецкая и Луганская области на востоке Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:10

  Kudrjavuy написав:
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:28

  otg написав:
  Kudrjavuy написав: Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.

Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 24 сер, 2022 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:32

  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО.
Ну по Крыму не ограничивают.... Не придумывайте страшилки. :)
Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
И с Этим не очень. Особенно в Херсонской и Запорожской области. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:34

  otg написав:
  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО.
Ну по Крыму не ограничивают.... Не придумывайте страшилки. :)
Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.
И с Этим не очень. Особенно в Херсонской и Запорожской области. :)

Так що там з РБ? Бульбаш красну кнопку тиць-тиць?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во поворот:
    Небензя заявил, что не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС
    Эксперты МАГАТЭ, скорее всего, смогут посетить Запорожскую АЭС до середины сентября, Россия не против этого, заверил постпред. Ранее такое предложение выдвинул Киев, согласовав параметры миссии с ООН на фоне обстрелов станции.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:21

Збройні Сили України отримають 6 зенітно-ракетних комплексів NASAMS та ракети до них.

Це уже буде 8

цікаво які міста прикриватимуть і коли заступлять на чергування :roll:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:54

СБУ затримала на Миколаївщині корегувальника, який передавав дані про позиції ЗСУ і HIMARS
За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави", - йдеться у повідомленні.
https://internetua.com/sbu-zatrimala-na ... u-i-himars

Затримано агентів, які коригували удари по Запоріжжю – СБУ

https://www.slovoidilo.ua/2022/08/22/no ... zhzhyu-sbu

ДержZрадники

Кількість: 722

https://www.chesno.org/traitors/?page=1

Також СБУ оприлюднила деякі прізвища зрадників, які увійшли до "керівного складу" окупаційного органу:
Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;
Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

https://www.unian.ua/war/sbu-oprilyudni ... 34720.html

Але винен в усьому Зе.

І на додачу.

Водночас 15% продовжують дивитись російські серіали як і раніше, а чверть респондентів – продовжують слухати російську музику.

Відповідні результати опитування опублікувала соціологічна група "Рейтинг".
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 06:15

  Starikan написав:
  otg написав:
  Kudrjavuy написав: Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.

Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.

Американці попередили, що дозволять бити своєю зброєю по території рф, якщо будуть референдуми, тому їх починають відкладати. Зеленській попередив, що не буде мирних переговорів, якщо буде судилище над азовцями, і де анонсоване шоу? Вже і місію МАГАТЕ допустять, у декого починає підгорати, бо кінець удава вже близько.
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 06:25

  otg написав:
  Kudrjavuy написав:
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Ну даже проведут они..... Что это меняет для нас? Мы воюем с рашей и так все знают. Ну объявит он те территории своими, себе же хуже сделает. Ему на внутреннего пользователя придется объяснять почему его территории охвачены войной. Захочет провести всеобщую мобилизацию, народ жестко против. Получит большую Ж... у себя внутри. В общем ждем.

Главная цель этих рехверендумов - провести мобилизацию местных ждунов. Думаете в ОРДЛО народ был очень за? Спрашивать никто не будет, выловят, привезут в военкомат, оденут во что попало, мосинку в руки и вперед, вскрывать позиции наших войск.
Вот по этому наша политика мобилизации преимущественно на западе Украины очень недальновидна.
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