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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2133213421352136>
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 06:44

  Ukrainian написав:Збройні Сили України отримають 6 зенітно-ракетних комплексів NASAMS та ракети до них.

Це уже буде 8

цікаво які міста прикриватимуть і коли заступлять на чергування :roll:

Киев,Львов,Днепр,Одесса.Скоро :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 06:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський: У Чаплиному росіяни вбили 22 особи, п'ятеро згоріли в машині
Внаслідок російського удару по Чаплиному загинули 22 особи, з них п'ятеро згоріли в машині. Серед загиблих – хлопчик 11 років

:(

Всё-таки были массовые ракетные удары
Но ещё день впереди
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:Скоро

Щонайменше через рік при оптимістичному сценарії
Австралія чекає п’ять- шість років.
Australia – contract for NASAMS-3 signed in March 2017, valued at A$2.5 billion.[68] The system will be locally-assembled by Raytheon Australia and will replace RBS-70 systems in service.[69] Delivery is planned in financial year 2022-23.[70]

Україна , в середньо та довстроковій перспективі.

Ukraine – The United States government announced the purchase of two NASAMS systems for Ukraine in July 2022, "to defend against cruise missiles and aircraft."[49][76] This procurement would take several months to finalize and will require extensive training for Ukrainian users.[77][78] Subsequently, in August 2022 the US announced it would buy an additional 6 NASAMS units as part of nearly $3B in military aid "to provide additional priority capabilities to Ukraine in the mid- and long-term"[52]
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:19

Пентагон: Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS

Україні для нинішніх цілей більше потрібні ракети GMLRS з дальністю 70-80 км, а не ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Пентагону Колін Каль.

«За нашою оцінкою, зараз їм не потрібні ATACMS для обслуговування цілей, які мають безпосереднє відношення до поточної боротьби. Очевидно, що ми продовжимо обговорювати з українцями їхні потреби, але зараз ми вважаємо, що нам слід зосередитися на GMLRS, а не на ATACMS», — сказав він.

За його словами, GMLRS потрібні Україні, щоб утримати росіян на сході та створити імпульс на інших ділянках фронту.

Каль запевняє, що переважна більшість актуальних цілей розташована в межах доступу GMLRS, а удари цих ракет він порівняв з високоточним 90-кілограмовим авіаударом, запущеним з вантажівки.
https://babel.ua/news/83421-pentagon-uk ... lya-himars
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Але винен в усьому Зе.

Поставив багато росіян-проросійських на керівні посади, згадай наприклад Гогіашвілі
https://ua.news/ua/ukraine/skandal-yz-g ... yj-pasport
Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючі паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер.

12 Грудня 2021
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:33

  budivelnik написав:
  mephala написав:хоча б подумайте наприклад що буде з панельними будинками років через 50. ці люди спроможні придбати собі нове житло якщо не дай бог ці будинки почнуть валитися? куди людей будемо розселяти? в бараки?
1 Нічого не буде.
Просто якийсь неадекват почувши термін
- 50 років гарантійної експлуатації...
нафантазував що через 50 років після будівництва панельки почнуть сипатись...
От тільки ніхто чомусь не звертає уваги
В автомобіля, який РУХАЄТЬСЯ - є гарантійний термін експлуатації - 3 роки....
але чомусь авто їздить по 30....


сколько классов закончили? три класса церковно-приходской школы что даже элементарный счет не освоили?
им сейчас уже 50 лет. через 50 лет панелькам будет уже 100 лет от застройки. поинтересуйтесь сроками эксплуатации панелек.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Резніков отримував ультиматум від Шойгу 26 лютого. У відповідь запропонував РФ капітулювати — WP
Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого — тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.

"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", – сказав Резніков.
...
Міністр оборони Олексій Резніков отримував ультиматум від голови міноборони РФ та військового злочинця Сергія Шойгу з пропозицією капітулювати 26 лютого, який йому передав білоруський візаві Віктор Хренін

Слово белорусского офицера не стоит ничего ...

Ссылка на статью WP
Battle for Kyiv: Ukrainian valor, Russian blunders combined to save the capital
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:27

Гуглоперевод:
День Вторжения 182 – Резюме
24 августа 2022 г. Джером

Итоги 182-го дня российского вторжения в Украину по состоянию на 22:00 – 24 августа 2022 года (по киевскому времени).

Итог дня:

За последние 48 часов интенсивность атак русских снизилась, и противник не смог никуда продвинуться вперед. Мы все боялись того, что может произойти 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости. Ничего не произошло, совсем ничего.
...


Оригинал - https://militaryland.net/news/invasion-day-182-summary/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:42

  pesikot написав:Резніков отримував ультиматум від Шойгу 26 лютого. У відповідь запропонував РФ капітулювати — WP
Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі 22 лютого — тоді Хренін пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі.

"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", – сказав Резніков.
...
Міністр оборони Олексій Резніков отримував ультиматум від голови міноборони РФ та військового злочинця Сергія Шойгу з пропозицією капітулювати 26 лютого, який йому передав білоруський візаві Віктор Хренін

Слово белорусского офицера не стоит ничего ...

Ссылка на статью WP
Battle for Kyiv: Ukrainian valor, Russian blunders combined to save the capital

Cмешно читать тако от министра обороны, это в детстве может "не по пацански" нарушать свое слово или скрепили свою дружбу мизинчиками. Министр должен был заключить пакт или договор о ненападении - это его работа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Еще и как меняет. Амеры запретят или сильно ограничат применение их оружия по этим районам, потому что фюрер их опять напугает ЯО, как это было в начале войны. Плюс дополнительная мобилизация местной пролетарской ваты, которой там дохрена.

ага, так само, як заборонили по криму
sashaqbl
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